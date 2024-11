Assembleia aprova Comenda Dois de Julho para desembargador Raimundo Sérgio Cafezeiro

A Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA) aprovou, por unanimidade, a entrega da Comenda Dois de Julho ao desembargador do Tribunal de Justiça (TJ-BA), Raimundo Sérgio Cafezeiro. A proposta foi aprovada na tarde desta terça-feira (5). Ela é de autoria do deputado Roberto Carlos (PV) e foi relatada em plenário pelo líder do governo na Casa, Rosemberg Pinto (PT).

No projeto de resolução, Roberto Carlos destacou a trajetória de Cafezeiro, que nasceu em Jequié e graduou-se em Direito em 1960 pela Universidade Católica do Salvador. Possuí diversas especializações e é doutorando da Universidade Católica de Santa Fé, na Argentina. Além de desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), o homenageado preside a 5ª Câmara Cível da Corte.