Assembleia recebe visita do corregedor nacional de Justiça

Presidente Adolfo Menezes recebe integrantes da Corregedoria Nacional de Justiça 08 de abril de 2024 | 22:00

O corregedor nacional de Justiça, ministro Luis Felipe Salomão, e integrantes de uma comitiva da Corregedoria Nacional de Justiça foram recebidos, na tarde desta segunda-feira (8), pelo deputado Adolfo Menezes no gabinete da presidência da Assembleia Legislativa. Na visita de cortesia dos magistrados e assessores houve uma rápida troca de informações sobre o funcionamento do Judiciário e Legislativo, tendo o ministro informado que a atuação da Corregedoria é no sentido do aprimoramento do funcionamento do Judiciário.

A comitiva veio à Bahia para fazer uma inspeção no Tribunal de Justiça do Estado entre os dias 8 e 12. A vinda ao Legislativo se insere na programação formal de visita às maiores autoridades civis, bem como a entidades de classe como a secção baiana da Ordem dos Advogados do Brasil. Na conversa de pouco mais de meia hora, o ministro Luis Felipe Salomão disse que a inspeção constatará quais as demandas do TJ-BA e procurará soluções capazes de aperfeiçoar os serviços prestados aos cidadãos naquela Corte.

Ao elogiar o caráter sereno, hospitaleiro e agregador dos baianos, ele afirmou que ouvir sugestões sempre é positivo. Por sua vez, o presidente Adolfo Menezes manifestou satisfação em receber o magistrado e os integrantes de sua comitiva, reafirmando o respeito que os parlamentares dispensam à coletividade, além de colocar o Legislativo da Bahia à disposição do Judiciário no que couber – dentro de suas prerrogativas – para facilitar o trabalho dos magistrados e de todos os integrantes daquele Poder.

O deputado Adolfo Menezes presenteou os visitantes com exemplares do livro “A Bahia é Bonita de se Ver”, do fotógrafo Osmar Gama, e também com a biografia de Ruy Barbosa, escrita pelo ex-senador e historiador Luís Viana Filho, ambos editados pelo programa ALBA Cultural da Assembleia Legislativa.

Os integrantes da comitiva visitaram o plenário antes de se retirar. O ministro Luís Felipe Salomão estava acompanhado pelo conselheiro João Paulo Schoucair, do Conselho Nacional de Justiça; pelo desembargador Fábio Uchôa Pinto de Miranda Montenegro, coordenador de Inspeção da Corregedoria Nacional; pelo desembargador Mauro Pereira Martins, magistrado auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça; e pela doutora Mônica Drumond, assessora da Coordenadoria.

