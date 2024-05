Assessor de famosas é acusado de aplicar golpe usando Forbes e Record

O empresário artístico Ryck Leonavicius, conhecido por trabalhar com diversas celebridades, entre elas a ex-Panicat Nicole Bahls, está sendo acusado de fraude e estelionato por uma empreendedora. Gaby Donato revelou que o assessor vem utilizando o nome de duas famosas revistas, a Forbes e a Vogue, além da emissora Record TV, para aplicar golpes. E uma das vítimas foi ela…

A profissional, que tem uma loja de vestidos de noivas a zona leste de São Paulo, registrou um boletim de ocorrência, no último dia 16, contra Ricky após perceber a situação em que tinha se metido.

Gaby conversou com a coluna Fábia Oliveira e deu detalhes do ocorrido. Segundo ela, Ryck entrou em contato pelo telefone, primeiramente, oferecendo uma pauta sobre casamento na Forbes. O agenciador teria cobrado alguns valores para que a matéria saísse, que foram pagos pela empreendedora.

Ryck Leonavicius

Ryck Leonavicius

Ryck Leonavicius

Ryck Leonavicius

Ryck Leonavicius

Ryck Leonavicius

“Ele entrou em contato comigo e disse que eu tinha sido indicada pra fazer uma matéria sobre casamentos. Ele se apresentou como produtor artístico de vários artistas e que ele precisava de uma matéria pra Forbes”, contou.

Gaby Donato continuou: “Ele começou com uma lábia monstruosa, ele é realmente muito bom no que ele faz. Ele vai falando o que precisa ser feito, que vai precisar de fotos minhas, de um release, que a moça da Forbes vai me passar algumas perguntas sobre mim e, nesse meio tempo, ele vai fazendo um teatrinho tipo encaminhando mensagens, como se alguém realmente tivesse dito aquilo”.

A empreendedora explicou que o assessor pedia agilidade no envio dos materiais. “Ele ficava me acelerando dizendo que tinha que ser rápido, porque a matéria ia sair na segunda-feira, às 20h. Eu estava com dengue e fui falando com o pessoal da minha mídia, pedindo as fotos, movimentando tudo”, disse ela.

Segundo Gaby, no primeiro momento, ela precisou pagar R$ 500.

“No dia seguinte, ele foi me explicando com ia funcionar. Disse que eu ia para o feed deles [Forbes] e falou: ‘Mas Gaby, você sabe como funciona, né? Uma página dessa na Forbes é em torno de R$ 5 mil, mas eu consegui pagar só ao pauteiro R$ 400’. Aí, eu mandei o valor e ele me encaminhou uma mensagem de alguém falando assim: ‘Não, amigo, não é R$ 400, falta R$ 100’. Aí eu fiz o Pix de mais R$ 100”, contou ela.

Logo após usar a Forbes na situação, Ryck Leonavicius teria, então, decidido mencionar mais uma revista, a Vogue. E mais Pix foi realizado por Gaby.

“Nesse meio tempo, ele envolveu a Vogue. Disse que tinham gostado tanto do meu perfil, que ia dar para entrar na Vogue, só que era mais R$ 200. Eram coisas muito convincentes que a gente sabe que realmente existe em revistas. No final, faltava mais R$ 100 do designer e eu fiz o Pix”.

Até mesmo a Record TV entrou na jogada. De acordo com a empreendedora, Ryck encaminhou uma mensagem de áudio de uma pessoa dizendo que tinha conseguindo uma pauta para ela no Domingo Espetacular. Quem faria a entrevista presencialmente seria Ticiane Pinheiro..

“Depois, ele falou que tinha conseguido uma pauta comigo no Domingo Espetacular, que a Ticiane Pinheiro ia fazer a entrevista sobre casamento na minha loja. Ele me mandou um áudio como se alguém tivesse falando sobre o assunto com ele e ele estivesse me encaminhando”, explicou ela.

Passados os dias, chegou a então segunda-feira, às 20h, data e horário que a pauta com Gaby Donato sairia na Forbes. Mas nada aconteceu…

“Chegou na tal segunda-feira, às 20h, e a primeira matéria já não saiu. E aí eu comecei a cobrar e ele veio com grosseria: ‘Eu já mandei a matéria, agora eu não tenho mais nada pra falar com você’. Aí eu já vi que era golpe”, declarou.

Segundo Gaby, ela decidiu fazer o boletim de ocorrência e divulgar o acontecido para que outras pessoas não caiam no mesmo golpe. “Ele chamou uma amiga minha também, com o mesmo papo de Forbes. Ele usa microempreendedores. Ele já fez isso com blogueiras, tem processos que eu já vi, e agora está pegando os microempreendedores. É um golpista”, disparou.

A empreendedora ainda revelou qual é a estratégia usada por Ryck Leonavicius para se defender da acusação de golpe.

“A finalização do golpe dele é: ele não bloqueia a gente, mas diz que a gente que não quis mais a matéria. Isso porque ele vai cozinhando a gente, todo mundo vê que é golpe, pede o dinheiro de volta e ele diz que, então, a gente que não quis a matéria. Ele é educado, mantém a linha, então ele usa isso”, explicou ela.

Além de Ryck Leonavicius, Gaby Donato também mencionou um outro nome no B.O que registrou: João Paulo. De acordo com ela, uma conta do rapaz também foi usada para receber alguns dos valores.

“Os Pix de maior valor são feitos direto na conta dele [Ryck] e tem outros que são na conta de uma outra pessoa [João Paulo], que eu já pesquisei tudo, peguei todos os dados e denunciei na polícia”, falou.

A coluna Fábia Oliveira procurou Ryck Leonavicius para se pronunciar sobre o caso, mas ele não respondeu as mensagens até o fechamento desta nota. O espaço segue aberto.

Influencer Juju Ferrari também afirmou ter sido vítima Essa não é a primeira vez que o nome de Ryck Leonavicius é envolvido em acusações de golpe. Em agosto do ano passado, esta coluna noticiou que Juju Ferrari afirmou ter sido vítima do agenciador. Na ocasião, a influenciadora contou que teria tido um prejuízo de R$ 20 mil após contratá-lo para alavancar sua carreira.

Juju Ferrari

Juju Ferrari

Juju Ferrari

Juju Ferrari

Juju Ferrari

Juju Ferrari

Juju Ferrari

Instagram/Reprodução

Juju Ferrari

Juju Ferrari

De acordo com ela, tudo começou quando ele virou seu assessor, por um tempo: “Comecei a trabalhar com ele em dezembro pelo fato de ele ter muitos contatos. Então, paguei assessoria para ele alguns meses e, daí, ele pediu R$ 5 mil para conseguir uma matéria minha na Ilha de Caras, mas ele não cumpriu e foi postergando”, começou ela.

Juju relatou que outras pessoas relataram outros casos envolvendo Ryck Leonavicius: “Já soube de casos de influenciadores que pagaram R$ 30 mil, R$ 40 mil com a promessa de publicações, entrevistas e até vagas em realities. Eu cheguei a falar com ele que não falaria sobre o assunto, mas as outras pessoas afetadas pelo golpe são menores e não têm voz para denunciar”.

Na época, Ryck Leonavicius se defendeu das acusações e se pronunciou à coluna.

“Eu estava fazendo um trabalho com ela, porém a forma como ela trabalha não condiz com o que eu faço, que é criar polêmicas a todo mundo para aparecer. Na verdade, eu estava tentando emplacar uma matéria e não deu certo por incompatibilidade de agenda. Na época, ela estava com aquela polêmica com a Deolane sobre a festa de aniversário [o desconvite]. Ela pediu pra cancelar porque ela tinha que ir ao Super Pop. Então, não é quando ela quer. Se ela quiser fazer o trabalho, estamos dispostos”, declarou ele.

Ao ser questionado sobre a devolução do dinheiro, Ryck afirmou: “Eu acho que ela tem que fazer o trabalho porque nós estamos dispostos a entregar o trabalho e pra ela e no dia que eu marquei, ela cancelou. Gosto muto da Juju, nunca tive um bate-boca com ela, acho ela muito educada, não gosto do posicionamento dela de querer aparecer a qualquer custo. Acho que ela poderia seguir uma carreira diferente, que se daria superbem porque ela é muito linda, mas ela força em relação a isso e não é o tipo de coisa que eu gosto de fazer”.

E finalizou: “Acho que não tinha necessidade, mas estamos dispostos a fazer o trabalho e ter uma conversa para resolver tudo. Acho tão desnecessário querer queimar outra pessoa, detonar. Deixa ela, só desejo coisas boas”, desabafou.