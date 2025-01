Assessoria de Anitta se pronuncia sobre estupro e furtos em show em SP

São Paulo — A assessoria do “Ensaios da Anitta” — uma série de shows da cantora Anitta realizada no pré-Carnaval — afirmou que está à disposição para denúncias relacionadas a ocorrências em seus eventos por meio do SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente). Casos como o estupro de um fã, bebidas batizadas com “Boa Noite, Cinderela” e furto de celulares foram denunciados por frequentadores do show realizado no último domingo (26/1), em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

Em nota ao Metrópoles, a assessoria informou que “todas as ocorrências noticiadas e registradas estão sendo apuradas criteriosamente pela Polícia Civil, com apoio irrestrito da Faro Eventos, produtora local responsável pela operação da edição ocorrida em Ribeirão Preto”.

Além disso, o “Ensaios da Anitta” afirmou que, em todas as edições, desde o inicio da turnê, “o evento conta com uma sala de acolhimento social, onde o público encontra um time de psicólogos e advogados de plantão para quaisquer intercorrências durante e após o evento”.

O que se sabe

O show da Anitta aconteceu no Estádio do Comercial, que fica na Avenida Dr. Plínio de Castro Prado, no bairro Jardim Paulista, em Ribeirão.

Além da chuva, os fãs passaram por diversos perrengues.

Durante o evento, um homem foi estuprado após ter sido dopado. Ele registrou um boletim de ocorrência (B.O.) sobre o caso.

Um casal de São Carlos, no interior paulista, relatou ao Metrópoles que a sua bebida foi batizada. Eles tiveram pertences roubados enquanto estavam apagados, do lado de fora da festa.

Caio Pierre, um publicitário de Monte Alto, teve o celular e carteira furtados durante o evento. Perdido dos amigos, ele teve que passar a noite na rua, tentando arrumar um jeito de chegar em casa.

Segundo o publicitário, ao menos 100 outras pessoas tiveram os celulares roubados no evento. Internautas também usaram as redes sociais para contar que perderam os seus aparelhos.

Homem estuprado

O homem de 32 anos estuprado no show da cantora Anitta relatou à polícia que foi dopado em algum momento da apresentação e não se lembra de nada depois. Segundo fontes da polícia, ele disse que acordou no dia seguinte com dores no orifício anal. Então, o rapaz foi à delegacia para registrar o ocorrência.

A vítima, que não foi identificada, estava com um grupo de amigos e foi estuprado durante o evento.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou, em nota, que o caso é investigado pelo 8° Distrito Policial de Ribeirão Preto. Segundo a pasta, a vítima, um homem de 32 anos, compareceu à delegacia e prestou depoimento, contando o ocorrido. Foi expedida uma requisição para exame pericial no Instituto Médico Legal (IML) e as diligências seguem em andamento para identificar os envolvidos e esclarecer os fatos. Demais detalhes serão preservados devido à natureza da ocorrência.

Bebidas batizadas e furto de celulares

Diversos fãs usaram as redes sociais, após o evento, para relatar casos como bebidas batizadas com “Boa Noite, Cinderela” e furto de celulares no show, marcado pela forte chuva que caiu no interior paulista.

Um casal de São Carlos, no interior de São Paulo, alugou uma van com amigos para ir ao Ensaio da Anitta, em Ribeirão Preto. Os dois estavam na área open bar, separados do restante do grupo durante o evento. O casal, que preferiu não se identificar, contou ao Metrópoles que estava bebendo até aproximadamente a hora em que a cantora chegou no palco, por volta das 20h.

Um dos jovens informou que já não lembra de nada a partir deste momento, só tendo memória de quando chegou em casa, após o show. Ele contou que, no momento da entrada de Anitta no palco, o namorado também começou a se sentir desorientado e percebeu que havia perdido o celular. Os dois foram até o ambulatório, onde o médico chegou a perguntar se eles estavam usando drogas e se podia dar soro na veia de um dos jovens.

O namorado também percebeu, neste momento, que havia perdido o celular. Irritado com a situação, o jovem quis ir embora e os dois se dirigiram para a rua, na entrada no evento. O homem usou o celular do parceiro para pedir um carro de aplicativo para voltar a São Carlos, porém, o motorista não aceitou. Nesta hora, o namorado também perdeu a consciência e apagou.

“Pelo estado que nossas roupas ficaram e pelos machucados na mão, acreditamos ter caído pela calçada e ter dormido até o horário em que a festa acabou. Meu namorado acredita que perdemos nossos pertences nesse momento, do lado de fora da festa”, relatou um dos jovens.

O casal conseguiu encontrar os amigos no ponto de encontro por volta da 1h. O grupo, na mesma hora, suspeitou que os dois haviam sido drogados porque eles estavam “vomitando uma cor amarela muito forte, enquanto as outras pessoas da festa vomitaram vermelho, a cor da bebida”. No dia seguinte ao evento, já em casa, o casal ficou com náusea e fraqueza. Ao todo, eles perderam um celular, uma carteira com documentos, cartões, dinheiro, um óculos e uma bateria portátil.

Diversos celulares furtados no evento

O publicitário Caio Pierre, que mora em Monte Alto, a cerca de 75 quilômetros de distância de Ribeirão Preto, também foi ao local de van. Em determinado momento do show, um amigo acreditou que seu celular havia sido roubado. O jovem, então, foi pegar o seu aparelho telefônico para ligar para o amigo. Neste momento, ele percebeu que seu zíper estava aberto e que tanto seu celular quanto sua carteira não estavam lá.

“Esse rolê foi totalmente horrível para mim. Foi extremamente traumático, tenso demais, decepcionante […] Para mim, foi um saldo negativo gigantesco porque foi roubado minha carteira, meu celular, meu óculos, meu boné e uma corrente de prata trançada que era bem cara também”, contou o publicitário.

Sem celular e documentos, Caio se perdeu de seus amigos na hora de ir embora. Ele não tinha como conversar com o pessoal que estava na van que ele havia alugado para ir ao show e acabou sendo deixado para trás, em Ribeirão. O publicitário teve que ficar sentado, sozinho, na porta do Estádio do Comercial, onde o evento aconteceu, esperando algum conhecido passar.

Em determinado momento, o jovem teve um ataque de pânico e foi socorrido por outra pessoa que estava passando, que também havia sido assaltada e havia se perdido de seus amigos. Os dois, então, caminharam por 1 hora e 30 minutos do estádio até a rodoviária da cidade, onde conseguiram comprar passagens de ônibus para voltarem para casa. O show acabou por volta de 1h da manhã e Caio só conseguiu embarcar às 8h. “Eu passei a madrugada inteira na rodoviária sem dinheiro, sem cartão, sem celular, sem nada”, disse ao Metrópoles.

Caio, que foi colocado em um grupo de WhatsApp com outras pessoas que também perderam o celular no show da Anitta, disse que a mesma coisa aconteceu com ao menos 100 pessoas e que cerca de 40 haviam preenchido boletins de ocorrência. O grupo quer entrar em ação coletiva contra a Faro Eventos, que organizou o show, porque, além de tudo, eles relatam ter sido maltratados pelos seguranças.

Procurada sobre a quantidade de ocorrências de furto durante o show, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) disse que não realiza esse tipo de levantamento.

Críticas à empresa que organizou o evento

Tanto o casal que teve o copo batizado quanto o publicitário que teve o celular furtado criticaram a organização do evento, realizada pela Faro Eventos. “A gente sabe que o pessoal dos Ensaios e da equipe da Anitta não tem nada a ver com a situação, mas a Faro Eventos está se importando zero com a situação”, lamentou Caio.

O jovem também contou que a organização da revista na entrada do show foi péssima. Segundo ele, os seguranças mal olharam para as pessoas e as bolsas. O casal de São Carlos notou que havia pouquíssimos seguranças no local. “Despreparo, descuido, falta de estrutura e de organização por parte da produção do evento, a empresa Faro”, desabafaram.

O casal também lamenta a negligência e falta de transparência da Faro sobre a recuperação dos objetos perdidos durante o show.

O Metrópoles procurou a empresa para um posicionamento sobre o ocorrido, mas não obteve resposta até o fechamento desta reportagem. O espaço segue aberto.