Assinatura da ordem de serviço para drenagem do bairro Kaikan ocorreu na sexta (14)

Assinatura da ordem de serviço para drenagem do bairro Kaikan (Foto: Wesley Morau)

Na última sexta-feira (14), ocorreu a assinatura da ordem de serviço para a drenagem no bairro Kaikan, na Praça Cristo Redentor. Compareceram ao evento o prefeito Dr. Marcelo Belitardo, secretários municipais, representantes do Legislativo, imprensa e comunidade local.

O serviço irá consistir na implementação de um sistema de condutos a partir de tubos PEAD (que se destacam pela eficiência e resistência) para receber e conduzir águas pluviais, evitando alagamentos, obstruções nas vias da região e solucionando um problema crônico aos moradores do bairro.

“Vamos iniciar a obra pela parte mais próxima da Avenida Kaikan, para depois estendê-lo a todo bairro, com a previsão de conclusão para este ano, com o serviço iniciando na segunda”, explicou o prefeito Dr. Marcelo Belitardo. “Em conjunto com toda a equipe, trabalhamos desde o início da gestão para resolver problemas da cidade, construindo diálogo também com os moradores do bairro”.

Débora, que mora no Kaikan, celebrou a conquista: “sofremos há muitos anos com alagamentos. É uma situação complicada que sempre roda nas redes sociais quando acontece, e só nessa gestão que estamos tendo retorno. Agora nosso bairro ficará ainda mais lindo”.

A parceria entre os poderes Executivo e Legislativo foi destacada pelo vereador Marquinhos Gomes, que frisou que “Teixeira fará 38 anos de emancipação e nenhum gestor olhou para este bairro. Também sou morador daqui e essa obra me deixa contente por atuar durante a atual gestão, que se demonstra participativa”. O vereador Luizinho, por sua vez, disse que o evento representa “o comprometimento em solucionar as dores da população teixeirense”.

“Quero agradecer a todos que acompanham e confiam na nossa administração. Não agradamos a todos mas fico lisonjeado em ter cada um de vocês que acreditam que temos a capacidade. Estamos provando isso”, disse o prefeito. “Continuamos na luta para transformar a cidade. O vínculo e carinho que tenho com Teixeira de Freitas é algo que compartilhamos”.

