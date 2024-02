Assinatura da ordem de serviço para microdrenagem e pavimentação do bairro Tancredo Neves ocorreu nesta sexta (02)

Assinatura da ordem de serviço para microdrenagem e pavimentação do bairro Tancredo Neves (Foto: Marley Ribeiro)

Nesta sexta-feira (02), ocorreu a assinatura da ordem de serviço para microdrenagem e pavimentação de ruas do bairro Tancredo Neves. Compareceram ao evento o prefeito Dr. Marcelo Belitardo, secretários municipais, representantes do Legislativo, imprensa e a comunidade em geral.

A obra irá alcançar 19 vias, com a implementação do sistema de microdrenagem com tubos de PEAD, reconhecidos pela capacidade de soldagem e facilidade de manuseio e instalação; e com pavimentação a partir de blocos retangulares intertravados, destacados por sua resistência, facilidade de conservação e capacidade de permeabilização do solo.

“Meus filhos nasceram e cresceram aqui, e conheço de perto os problemas de cada um, por isso fico feliz que o poder Executivo atenda as nossas reivindicações”, disse o vereador Carmino Santana. “O projeto foi apresentado aos moradores anteriormente em uma reunião justamente nessa rua. Foi um compromisso com a população do Tancredo Neves que a administração tem honrado para satisfazer os teixeirenses”. Já o vereador Mateus Guerra parabenizou “a gestão que tem feito a diferença por onde passa em Teixeira de Freitas. As obras iniciadas essa semana demonstram o olhar atencioso para diversos bairros da cidade e sinalizam que o trabalho vai continuar”.

Para o prefeito Dr. Marcelo Belitardo, “este momento é a fase final fruto de um trabalho que ocorre há muito tempo, com a dedicação dos servidores envolvidos desde a formulação do projeto. A assinatura finda o processo administrativo para iniciarmos o serviço que a sociedade finalmente poderá acompanhar. A pavimentação e drenagem são itens básicos de qualquer cidade desenvolvida, e buscamos recuperar o tempo perdido. Permanecemos dedicados e trabalhando muito para que Teixeira possa virar a página e alcançar o patamar de excelência que merece”.

Assinatura da ordem de serviço para microdrenagem e pavimentação do bairro Tancredo Neves (Fotos: Marley Ribeiro)

O post Assinatura da ordem de serviço para microdrenagem e pavimentação do bairro Tancredo Neves ocorreu nesta sexta (02) apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.