Assinatura de ordem de serviço para construção de escola em Teixeira de Freitas ocorreu nesta quinta (02); saiba mais

Assinatura de ordem de serviço para construção de escola em Teixeira de Freitas (Foto: Wesley Morau)

Nesta quinta-feira (02), ocorreu a assinatura da ordem de serviço para a construção de escola no bairro Ulisses Guimarães. Compareceram ao evento o prefeito Dr. Marcelo Belitardo, secretários municipais, representantes do Legislativo, imprensa e a comunidade em geral.

“Para a comunidade do bairro, essa escola é um ganho expressivo. Em apenas um ano e dois meses, essa gestão tem transformado vidas e se mostrado acolhedora a partir da qualidade pedagógica, das merendas escolares, dos espaços físicos, com toda a preocupação de atender o cidadão da melhor forma possível”, destacou Regiane Chuaith, secretária de Educação. “Dr. Marcelo é um médico com alma de educador, de sensibilidade e olhar atento dentro das unidades escolares, preocupado com os servidores da área e em constante diálogo”.

O equipamento seguirá o padrão estipulado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com 13 salas de aula, quadra poliesportiva com cobertura, entre outros ambientes essenciais para a realização das atividades pedagógicas. De acordo com Pablo Souza, secretário de Projetos Estratégicos, o serviço tem conclusão prevista para doze meses. A administração pública, contudo, permanecerá em contato constante com a empresa responsável a fim de garantir a celeridade da obra.

Bernardo Cabral, vereador e morador do Ulisses Guimarães, ressaltou a atenção oferecida às periferias teixeirenses: “mais do que o trabalho pensando no coletivo, a gestão atual leva obras aos bairros mais carentes e distantes da região central, o que não aconteceu com as anteriores. É um governo para todos, independente de nível social”.

“Temos a praça em construção, que vai intensificar o lazer e a geração de renda, reformamos o chafariz e o postinho; a pavimentação do bairro é um dos muitos projetos que temos para esse ano”, advertiu o prefeito Dr. Marcelo Belitardo. “Buscamos trazer mais dignidade e formar vidas nas diversas áreas, zelando pelo dinheiro público e aplicando-o da melhor forma possível. De pouco em pouco, trazemos soluções para problemáticas crônicas do município. Hoje temos uma Teixeira melhor do que ontem e amanhã teremos uma Teixeira melhor ainda”.

