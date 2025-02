Assista: Japão lança primeiro satélite de 2025 com sucesso

O Japão deu o pontapé inicial nas missões espaciais de 2025. Na manhã deste domingo (02), o país lançou o satélite de navegação Micihibiki 6 a bordo da nave espacial H3.

Depois de 29 minutos, o equipamento foi posicionado na órbita geoestacionária da Terra com sucesso, seguindo o planejamento.

Lançamento é o quinto com sucesso do foguete H3 (Imagem: JAXA/Reprodução)

Japão lançou primeiro satélite do ano com sucesso

O foguete H3 decolou às 17h30 do horário local do Japão, a partir do Centro Espacial Tanegashima, na cidade de Minamitane. Ele carregava o satélite de navegação Micihibiki 6, de 4.900 quilos, até a órbita geoestacionária da Terra (onde a maioria dos satélites ficam). Após 29 minutos do lançamento, o equipamento chegou ao local planejado.

Segundo o Space.com, depois que o satélite chegar à órbita final e concluir sua fase de verificação, ele será o quinto membro do Sistema de Satélites Quasi-Zenith do Japão (QZSS), que começou a operar em novembro de 2018.

A decolagem deste domingo, a primeira do ano para o Japão, foi a quinta do H3 de dois estágios. O foguete foi desenvolvido pela Agência de Exploração Aeroespacial do Japão (JAXA) em parceria com a Mitsubishi Heavy Industries para substituir o H-2A. No entanto, a estreia do H3, em março de 2023, falhou, resultando na perda de um satélite de observação. Os quatro voos anteriores foram um sucesso.

Foguete H3 fará parte de uma constelação de seis satélites (Imagem: JAXA/Reprodução)

Como funciona o sistema de satélites japonês

Segundo um comunicado da JAXA descrevendo o projeto QZSS, o sistema é compatível com satélites GPS e pode ser utilizado de forma integrada a eles;

O sistema será formado por seis satélites (o Micihibiki 6 é o quinto), com o objetivo de melhorar a precisão do sinal GPS no Japão ;

; Além do país, outras regiões da Ásia e da Oceania (em longitudes próximas ao Japão) também poderão usufruir do sinal.

Veja o lançamento:

