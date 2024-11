Associação de lojistas estima prejuízo de R$ 25 milhões após incêndio em shopping do Brás

A Associação de Lojistas do Brás (Alobrás) estimou um prejuízo de R$ 25 milhões para os comércios localizados no entorno do Shopping 25, em São Paulo, que foi atingido por um incêndio de grandes proporções na manhã da última quarta-feira (30). O incidente, que deixou a área interditada, mobilizou autoridades locais e gerou grande preocupação entre comerciantes e frequentadores da região. Apesar da destruição material, felizmente, não houve registro de feridos, mas três pessoas inalaram de fumaça e foram encaminhadas ao Pronto-Socorro do Hospital do Tatuapé, na Zona Leste.

Publicado por Luisa Cardoso