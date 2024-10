Associação Desportiva Jequié se despede do Baianão feminino neste sábado; confira campanha

O time feminino da Associação Desportiva Jequié (ADJ), fará sua última partida pelo Baianão da categoria, contra o Jacuipense, às 15h, no estádio Waldomiro Borges, em Jequié. As meninas do Jipão estão na 3ª colocação do grupo 2, com 10 pontos.

Po conta da posição do time, as jogadoras não têm mais chances de classificação. A última participação do clube em um torneio profissional havia sido em 2018.

A campanha do ADJ foi marcante para o clube. Dentre 7 partida, as jogadoras venceram três, empataram uma e foram derrotadas em três.

Além disso, o saldo de gols da equipe foi o segundo melhor do grupo 2, que reúne clubes como o Bahia, que é o 1º colocado, Atlético de Alagoinhas, Barcelona e Jacuipense.

Confira a seguir todos os resultados do Jequié no Campeonato Baiano Feminino:

Jacuipense 0 x 2 ADJ

ADJ 6 x 1 Barcelona

Atlético 1 x 0 ADJ

ADJ 0 X 1 Bahia

Bahia 5 x 0 ADJ

ADJ 0 X 0 Atlético

Barcelona 1 x 8 ADJ