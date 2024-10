Associação dos bugueiros de Praia do Forte bebate regulamentação em Mata de São João

Uma reunião realizada no Centro de Convenções local nesta quarta-feira-feira (23/10) reuniu membros da Associação dos Bugueiros de Praia do Forte para tratar da regulamentação da atividade de Buggy-Turismo no município de Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador.

Essa é uma modalidade de turismo tem se popularizado em regiões próximas de praias, combinando em dirigir um buggy em terrenos irregulares com a beleza das paisagens. Os passeios de buggy são frequentemente oferecidos em destinos turísticos brasileiros.

Imagem da prática de Buggy Turismo | Foto: Divulgação / Marazul Receptivo

O encontro, liderado pela Prefeitura, teve como pauta central a fiscalização dos veículos e o cumprimento das normas para garantir a segurança e a qualidade do serviço prestado aos turistas. Além disso, foi definido que todos os veículos devem estar cadastrados via-associação que as agências de turismo poderão credenciar até seis veículos em nome de cada empresa.

Entre os principais tópicos discutidos estavam as vistorias obrigatórias para emissão de alvarás e a necessidade de regulamentação dos veículos que ainda estão irregulares. Já estão em andamento medidas como o seguro de vida obrigatório para passageiros, a realização de cursos de primeiros socorros para condutores e a implementação de punições para aqueles que cometerem infrações.

Durante a reunião, o prefeito Bira da (União) demonstrou apoio pela gestão com o fortalecimento do turismo local. “Praia do Forte é um dos nossos maiores impulsionadores turísticos. Temos que garantir que os serviços oferecidos aqui sejam organizados e transmitam a melhor impressão do nosso destino. Podem contar com a Prefeitura”, destacou.

A administração municipal estabeleceu um prazo de 30 dias para a regularização da documentação dos profissionais junto ao setor de tributos, incluindo a realização das vistorias nos veículos antes da emissão dos alvarás. A regulamentação visa assegurar que todos os veículos operem em plenas condições, garantindo a segurança dos passageiros e dos condutores.