Associação fala em processar Enel após apagão em bares e restaurantes

São Paulo – A Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo (Fhoresp) afirma que vai entrar na Justiça contra a Enel, concessionária responsável pela distribuição de energia na região metropolitana, por causa do apagão que atinge a Grande São Paulo desde a última sexta-feira (11/10).

Em nota enviada à imprensa, a entidade afirma que bares e restaurantes estão impossibilitados de funcionar e ressalta que o fim de semana é o período mais importante para o setor, que tem o movimento triplicado em relação aos dias úteis.

“E, infelizmente, não é só o dia não faturado. Além do bar e do restaurante não conseguirem abrir as suas portas para funcionar, pois estão sem energia elétrica, estes estabelecimentos também não têm como acondicionar matéria-prima. Sem energia – sem geladeira, sem freezer. Os produtos perecíveis estão estragando. É um prejuízo terrível”, afirma Edson Pinto, diretor-executivo da Fhoresp, na nota.

A entidade diz que o setor teve um prejuízo de R$ 500 milhões em novembro do ano passado quando outro apagão deixou a região metropolitana sem energia por vários dias.

A nota afirma ainda que a Federação colocará seu Departamento Jurídico à disposição dos seus associados. “A ideia é primeiro notificar a Enel e depois mediar ações individuais na Justiça que requeiram indenização por parte da Enel e de outras concessionárias de energia que atuam na capital, na região metropolitana e em cidades do interior”, afirma a empresa.

O Metrópoles acionou a assessoria da Enel para comentar o caso. A concessionária reenviou uma nota anterior em que reitera que está “trabalhando dia e noite com reforço das equipes de campo para restabelecer o serviço para todos”.

“Desde a noite de sexta-feira (11/10), quando chuvas acompanhadas de ventos de mais de 100 km/h atingiram a área de concessão, a companhia acionou imediatamente seu plano emergencial. Até as 8h de domingo, cerca de 1,2 milhão de clientes tiveram o serviço restabelecido. No momento, cerca de 900 mil clientes estão afetados, ou quase 11% da base de clientes da distribuidora. Em alguns casos, o trabalho para restabelecer a energia é mais complexo, pois envolve a reconstrução de trechos inteiros da rede”, diz a nota.