Asteroide do tamanho de um prédio de 20 andares pode atingir a Terra em 2032

No vasto vazio do espaço, asteroides flutuam pela escuridão como resquícios do nascimento caótico do sistema solar. A maioria permanece distante, suas órbitas bloqueadas longe da Terra. Mas, de vez em quando, um deles aparece no radar dos astrônomos, levantando questões sobre sua jornada, sua trajetória e a remota, mas sempre presente, possibilidade de impacto.

Recentemente, um visitante assim foi descoberto. Dada a designação 2024 YR4, ele nada mais é do que um fragmento de rocha espacial, porém sua presença atraiu a atenção de alguns dos observatórios mais avançados do mundo. Telescópios rastreiam seu movimento, computadores refinam seu curso previsto e cientistas analisam os números com precisão e cautela.

Mas de onde veio esse asteroide? E qual papel ele desempenhará no futuro do nosso planeta? Clique nesta galeria para descobrir.