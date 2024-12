Astro de Crocodilo Dundee, Burt morre com mais de 90 anos

Astro de Crocodilo Dundee (1986), o crocodilo Burt morreu no último fim de semana, com mais de 90 anos de idade. O parque em que o animal vivia, o Crocosaurus Cove, da Austrália, confirmou a informação pelas redes sociais.

“É com grande tristeza que anunciamos o falecimento de Burt, o icônico crocodilo de água salgada e estrela do clássico australiano Crocodile Dundee. Burt faleceu pacificamente no fim de semana, com idade estimada de mais de 90 anos, marcando o fim de uma era incrível”, diz a nota.

O parque ainda descreveu o animal como “forte, resiliente e de personalidade ousada”. “Capturado na década de 1980 no Rio Reynolds, Burt se tornou um dos crocodilos mais reconhecidos do mundo, aparecendo em Crocodile Dundee e ajudando a moldar a imagem da Austrália como uma terra de beleza natural acidentada e vida selvagem inspiradora”, finalizou.

Assim que foi lançado, Crocodilo Dundee se tornou um sucesso tendo a segunda maior bilheteria do ano, perdendo apenas para Top Gun. O filme conta a história de Mike Dundee (Paul Hogan) que viaja à Nova York a convite de uma repórter americana, interpretada por Linda Kozlowski, e é surpreendido com a vida na cidade.