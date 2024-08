Astro de k-pop é expulso de banda após acusação de crimes sexuais

O cantor sul-coreano Taeil foi expulso do grupo de k-pop NCT. Ele responde a acusações de crimes sexuais. O desligamento do astro foi confirmado, nesta quarta-feira (28/8), pela SM Entertainment.

Apesar do comunicado, os detalhes da acusação de crime sexual contra Taeil não foram revelados. No comunicado, a empresa que gerencia o grupo afirmou que o cantor está cooperando com as autoridades.

Taeil é o nome artístico de Moon Tae-il. Ele tem 30 anos e começou a carreira em 2015. Além da banda NCT, ele também lançou um projeto solo.

Leia o comunicado: Recentemente confirmamos que Taeil foi acusado em um caso de “crimes sexuais”. Sobre isso, reconhecemos que as questões são muito sérias e, com o desenrolar dos fatos, decidimos que ele não continuará suas atividades com o time. Conversamos com Taeil e decidimos que ele não fará mais parte do grupo.

Atualmente, Taiel está cooperando fielmente com a polícia. Compartilharemos declarações adicionais conforme a investigação avança.

Pedimos desculpas profundamente pela controvérsia causada por nosso artista”.