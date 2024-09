Astro do Chelsea, Palmer estabelece recorde inédito na Premier League

Mike Hewitt/Getty Images

1 de 1 Imagem colorida Cole Palmer- Metrópoles – Foto: Mike Hewitt/Getty ImagesO Chelsea tem uma estrela para chamar de sua. Artilheiro do time, Cole Palmer encerrou o jogo dos Blues contra o Brighton antes mesmo do apito final do primeiro tempo de jogo. Além disso, o atacante quebrou um recorde histórico da Premier League ao marcar quatro gols nos 45 minutos inicias de uma partida da liga.

Neste sábado (28/9), o Chelsea bateu o Brighton por 4 x 2, com quatro gols do atacante inglês. Palmer foi o primeiro jogador da história da Premier League a conseguir o feito de anotar um poker ainda no primeiro tempo de um jogo do campeonato inglês.

Palmer chegou ao Chelsea no ano passado. Reserva no Manchester City, o jogador chegou ao Blues e conquistou o status de estrela rapidamente. Na última edição da Premier League, ele foi o vice-artilheiro da competição, atrás apenas de Haaland, com 22 gols.

Nesta temporada, Palmer soma seis gols e quatro assistências em oito jogos. Com quatro vitórias, o Chelsea é o atula 4° colocado da Premier League e soma 13 pontos.

