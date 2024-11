Astronauta da NASA mostra foto da Terra como nunca se viu

O astronauta Don Pettit, da NASA, compartilhou mais uma fotografia capturada a partir da Estação Espacial Internacional, feita com uma exposição de 30 minutos, resultando na imagem que você pode ver abaixo.

Mais interessante do que o efeito das luzes arrastadas da Terra e das estrelas, esta é a primeira fotografia que mostra um nascer e um pôr do sol ao mesmo tempo. Além disso, também é possível ver auroras boreais na atmosfera.

Vale lembrar que, com 69 anos, Pettit é o astronauta mais velho em atividade e chegou à Estação Espacial Internacional em setembro, em sua quarta missão orbital.

New star trails photography is back!

This 30-minute time exposure through orbital night with our new 15mm wide-angle lens was able to capture sunset (on the left) all the way to sunrise (on the right). I have never been able to capture this before but our new fast (14mm f1.4 and… pic.twitter.com/H6uV9GGEK1

— Don Pettit (@astro_Pettit) November 7, 2024