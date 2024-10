Astronauta registra Cairo iluminado antes de voltar à Terra com a Crew-8

Após sete meses a bordo da Estação Espacial Internacional, o astronauta Matthew Dominick está se preparando para retornar à Terra com a missão Crew-8. Antes de iniciar os procedimentos para o retorno, ele registrou uma última imagem que se soma à coleção de fotos tiradas durante sua estadia no espaço.

Na foto mais recente, Dominick capturou a cidade do Cairo, no Egito, iluminada à beira do Mediterrâneo em uma noite quase sem nuvens.

“O luar ilumina o Cairo e o Mediterrâneo em uma noite quase clara”, escreveu o astronauta na rede social X. “Ficamos acordados até tarde ontem à noite, ajustando o sono para nos preparar para o desencaixe e o retorno à Terra nos próximos dias. O Cairo à noite é uma das minhas vistas preferidas, e estou feliz por ter tido a chance de vê-lo mais uma vez antes de partirmos”.

Segundo o site DigitalTrends, o retorno da missão já foi adiado pela NASA devido às condições climáticas, mas há expectativa de que o regresso ocorra ainda nesta semana.

Moonlight illuminates Cairo and the Mediterranean on a mostly clear night.

We were up late last night sleep shifting in preparation for undocking and return to Earth in the next few days. Cairo at night is one of my favorite views. I am happy the timing worked out to see it one… pic.twitter.com/zLmVozPvfL

— Matthew Dominick (@dominickmatthew) October 20, 2024