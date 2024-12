Astronautas instalam raio-X e descartam lixo em atividade fora da estação espacial

Na quinta-feira (19), dois astronautas (ou cosmonautas, na designação russa), Alexey Ovchinin e Ivan Vagner, realizaram uma caminhada espacial de sete horas na Estação Espacial Internacional (ISS). A atividade extraveicular (EVA) envolveu a instalação de um espectrômetro de raios-X e a remoção de equipamentos fora de uso da estação.

Ovchinin fixou seus pés no Braço Robótico Europeu (ERA), de 11,3 metros, enquanto Alexsandr Gorbunov, dentro da estação, controlava o movimento da extensão mecânica. O objetivo do procedimento era descartar materiais que já não eram mais úteis, como conectores elétricos, tampas e uma lança de experimento.

Caminhada espacial realizada pelos cosmonautas Alexey Ovchinin e Ivan Vagner na Estação Espacial Internacional (ISS) em 19 de dezembro de 2024, com instalação de instrumento e descarte de lixo. Crédito: @roscosmos via Telegram. pic.twitter.com/sFrhb267nU — Olhar Digital (@olhardigital) December 20, 2024

Esses objetos foram empurrados para longe da estação em um ponto estratégico acima do oceano e eventualmente queimariam ao reentrar na atmosfera da Terra. Ovchinin comentou: “Está indo embora bem”, enquanto liberava os itens, observando-os flutuar para o espaço.

A visão da câmera montada no capacete do cosmonauta russo Alexey Ovchinin mostra um pacote de lixo caindo em direção à Terra (no canto superior direito), poucos minutos depois que ele arremessou o material da Estação Espacial Internacional na quinta-feira (19). Crédito: NASA TV

Leia mais:

Presos no espaço: astronautas da Boeing Starliner têm volta adiada novamente

Derrubada da estação espacial no oceano pode prejudicar o meio ambiente?

Manobras para desviar de lixo espacial vão se tornar constantes para a ISS

Estação espacial ganha novos painéis de conexão elétrica

De acordo com um comunicado da NASA, a caminhada espacial teve início às 12h36 (pelo horário de Brasília), quando a escotilha da câmara de descompressão foi aberta. Ovchinin e Vagner, então, pegaram as ferramentas necessárias e partiram para o módulo Zvezda, onde instalaram o “All-Sky Monitor”, um espectrômetro de raios-X.

Esse equipamento permitirá que os cientistas façam observações periódicas do céu, cobrindo 84% da esfera celeste a cada 72 dias, ao longo de três anos. O monitor será fundamental para estudar o Universo em raios-X, um campo ainda pouco explorado.

Durante a caminhada, Ovchinin e Vagner também trocaram quatro painéis de conexão elétrica do lado externo do módulo Zvezda. Os painéis antigos foram descartados, e os novos foram instalados para garantir a continuidade das operações da estação.

Além disso, os cosmonautas coletaram experimentos que estavam expostos ao ambiente espacial, como materiais e amostras biológicas, para analisar como essas substâncias reagem às condições extremas do espaço. Essas amostras serão devolvidas à Terra em uma espaçonave Soyuz para estudo detalhado.

Caminhada espacial de cosmonautas durou mais de sete horas

Ao final da caminhada espacial, Ovchinin e Vagner descartaram as toalhas que usaram para limpar as luvas de seus trajes espaciais, antes de retornar à câmara de descompressão. Embora houvesse planos para mover um painel de controle externo para o braço robótico, essa tarefa foi adiada devido à falta de tempo, não sendo essencial para as operações da ISS.

Os cosmonautas russos Alexey Ovchinin (no centro) e Ivan Vagner (na parte inferior) trabalham fora da ISS durante uma caminhada espacial. Crédito: NASA TV

A missão terminou às 19h53, após 7 horas e 17 minutos. Esta foi a 272ª EVA realizada desde 1998 para a montagem, manutenção e atualização da estação, a primeira feita durante a Expedição 72 e a terceira do ano na ISS.

Vale dizer que esta caminhada espacial foi a primeira de Vagner e a segunda de Ovchinin, que agora soma 13 horas e 18 minutos de experiência em atividades no vácuo do espaço.

O post Astronautas instalam raio-X e descartam lixo em atividade fora da estação espacial apareceu primeiro em Olhar Digital.