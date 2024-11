Astrônomos captam primeira fotografia de estrela fora da Via Láctea

Um grupo de astrônomos conseguiu, pela primeira vez, capturar uma imagem detalhada e mais próxima de uma estrela fora da Via Láctea. Trata-se da WOH G64, uma supergigante vermelha que está em sua fase final de vida.

A imagem foi obtida utilizando o Very Large Telescope (VLTI) do Observatório Europeu do Sul (ESO), um equipamento que permitiu registrar essa estrela com alta qualidade, localizada a 160 mil anos-luz da Terra, na região da Grande Nuvem de Magalhães.

Para se ter uma ideia de sua magnitude, a WOH G64 é impressionantemente duas mil vezes maior que o Sol. Embora já conhecida pela comunidade científica há alguns anos, a estrela ganhou apelidos como “O Monstro” e “A Gigante” devido à sua grandiosidade.

“Descobrimos um casulo em formato de ovo ao redor da estrela, algo que nos deixou muito empolgados, pois pode estar relacionado com a ejeção drástica de material pela estrela moribunda antes de sua explosão como uma supernova”, afirmou o astrofísico Keiichi Ohnaka, autor do estudo. As observações foram publicadas nesta quinta-feira, 21, na revista Astronomy & Astrophysics.

© ESO / L. Calçada

