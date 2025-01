Astrônomos registram buraco negro “cuspindo” jato pela primeira vez

Pela primeira vez, astrônomos registraram o momento exato em que um buraco negro supermassivo lançou um jato de material ao espaço. Esse fenômeno, que nunca havia sido observado diretamente em tempo real, aconteceu no coração da galáxia 1ES 1927+654, localizada a 270 milhões de anos-luz da Terra, na constelação de Draco.

O buraco negro em questão tem cerca de 1,4 bilhão de vezes a massa do Sol. De acordo com um comunicado da NASA, a matéria foi expelida pelo monstro cósmico a um terço da velocidade da luz. A estrutura é composta por dois jatos, cada um com meio ano-luz de diâmetro.

Animação feita com imagens de rádio de 1ES 1927 + 654 revelam estruturas emergentes que parecem ser jatos de plasma em erupção de ambos os lados do buraco negro central da galáxia. Crédito: NSF / AUI / NSF NRAO / Meyer em al. 2025

Como esse fenômeno acontece?

Buracos negros supermassivos costumam emitir jatos poderosos de partículas altamente energizadas. Esses feixes de matéria são lançados dos polos do buraco negro e podem se estender por milhões de anos-luz.

O processo ocorre porque, ao se alimentar de gás e poeira ao seu redor, parte desse material não cai diretamente no buraco negro. Em vez disso, ele é acelerado por intensos campos magnéticos e expelido a velocidades extremas.

Embora esse fenômeno já seja bem conhecido, o momento exato de sua formação nunca tinha sido flagrado. O que torna essa descoberta tão especial é o fato de que o jato de 1ES 1927+654 emergiu após uma intensa explosão de raios-X, permitindo que os pesquisadores acompanhassem todo o processo.

A galáxia ativa 1ES 1927+654, circulada, exibiu mudanças extraordinárias desde 2018. Crédito: Estúdio de Visualização Científica da NASA – eMITS / Scott Wiessinger, University of Maryland College Park / Francis Reddy, UMBC / Sibasish Laha, NASA / GSFC / Brad Cenko

Buraco negro ‘acordou’ duas vezes

O interesse dos cientistas por esse buraco negro começou em 2018, quando ele teve uma forte explosão detectada em luz visível, ultravioleta e raios-X. Depois de um período de aparente calmaria, o gigante voltou a emitir radiação intensa em abril de 2023, chamando a atenção dos pesquisadores novamente.

Uma equipe de pesquisadores da Universidade de Maryland Baltimore County, nos EUA, decidiu então monitorar o buraco negro com radiotelescópios, como o Very Long Baseline Array (VLBA), no Novo México, um dos mais poderosos do mundo. As observações mostraram que, entre fevereiro e maio de 2024, um jato começou a se expandir, tornando-se visível.

A primeira imagem desse jato foi capturada em junho de 2023, mas sem sinais claros de ejeção de matéria. Os cientistas acreditam que o gás ao redor do buraco negro bloqueava a visão. No entanto, com o tempo, os jatos cresceram e finalmente se tornaram detectáveis, atingindo um comprimento de meio ano-luz.

Já revisado por pares, o artigo que descreve a descoberta foi aceito para publicação pelo periódico científico The Astrophysical Journal Letters, ajudando a compreender melhor a formação desses jatos cósmicos, um dos fenômenos mais extremos do Universo.

