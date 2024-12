AstroPay lança Pix para estrangeiros e compartilha vantagens para brasileiros

TED e DOC. Tenho certeza que há muito tempo você não pensava nessas letrinhas. Elas ficaram completamente ofuscadas pelo sucesso do Pix, que estreou em novembro de 2020. Convenhamos: o Pix é rápido, pode ser usado 24/7 e é grátis. Os números falam por si:

Em 2023, os brasileiros realizaram quase 42 bilhões de transações com a ferramenta do Banco Central, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Desta forma, o Pix se tornou o meio de pagamento mais popular do Brasil.

Também no ano passado, o total transferido pelo Pix foi de R$ 17,2 trilhões.

E não para por aí: projeções da Febraban apontam que o Pix deve alcançar R$ 27,3 trilhões em volume financeiro em 2024.

O total de operações deve chegar a 63,7 bilhões.

O Pix é tão prático e simples que também estamos andando com menos dinheiro na carteira. Tudo se faz em poucos cliques no celular, através da chave Pix ou QR Code, já que muitos estabelecimentos comerciais têm até dificuldade com o troco. E aí, como ficam os estrangeiros que vêm ao Brasil? Alô, amigo gringo! Tenho uma dica de ouro para você!

AstroPay e o Pix para gringos

A AstroPay acaba de lançar uma facilidade que vai dar uma forcinha para os turistas que desembarcam por aqui (e pros comerciantes brasileiros também!). Agora, com a conta digital AstroPay, visitantes internacionais podem utilizar Pix para realizar pagamentos em reais de forma rápida e segura. E o primeiro público a testar essa inovação são os viajantes argentinos, que representaram quase um terço dos turistas no primeiro semestre de 2024 e que prometem liderar novamente o ranking de turistas estrangeiros no Brasil em 2025.

Até o fim do ano, a fintech deve lançar o produto também em outros países da América Latina, como Uruguai, México, Colômbia, Peru e Chile.

Como o Pix para estrangeiros funciona?

É simples (e também mais barato): quem possui a conta digital AstroPay pode fazer pagamentos através de chave Pix ou escaneando o QR Code — ou seja, a mesma experiência do público brasileiro. Independentemente da moeda disponível na conta gringa, o pagamento acontecerá em reais para o vendedor — tudo direto pelo app.

O pagamento é instantâneo, e o visitante vê tanto o valor em reais quanto na sua própria moeda antes de finalizar a compra. Com essa solução, pequenos comerciantes brasileiros, como ambulantes nas praias e restaurantes locais, também ganham, pois recebem o pagamento direto na moeda local sem as taxas extras do cartão de crédito!

AstroPay: benefícios para brasileiros e estrangeiros

A AstroPay oferece mais do que uma conta digital global: ela proporciona uma experiência financeira prática e segura que derruba barreiras geográficas. Com um cartão virtual aceito em mais de 200 países, transferências internacionais gratuitas entre contas AstroPay e rendimento em dólar. Além disso, o IOF de apenas 0,38% nas transações permite que viajantes que usam o cartão AstroCard Global economizem significativamente em comparação aos cartões de crédito convencionais, que cobram no mínimo 4,38% de IOF.

Vantagens exclusivas para brasileiros

Além das facilidades do Pix, a AstroPay no Brasil oferece rendimento diário de 115% do CDI e um cartão pré-pago com cashback em parceiros como iFood, Netflix, Spotify e Uber. Essas vantagens fazem da AstroPay uma opção ideal — tanto para brasileiros que buscam uma conta digital com benefícios e economia, quanto para viajantes internacionais que desejam facilidade nos pagamentos locais.

Vale a pena conferir de perto a conta digital da AstroPay! Explore todas as vantagens e baixe o aplicativo para uma experiência financeira global.

