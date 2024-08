Ata do Copom não foi uma sinalização para o futuro, diz Galípolo

Diretor de Política Monetária afirma que o Banco Central está “aberto” para a próxima reunião, mas eventual alta da Selic “está na mesa”

“Não é a intenção dessa última ata, fornecer um guidance”, disse Galípolo (foto) em um evento em São Paulo Divulgação/Warren Investimentos – 12.ago.2024

Gabriel Benevides 12.ago.2024 (segunda-feira) – 17h27



O diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta 2ª feira (12.ago.2024) que a ata da reunião de julho do Copom (Comitê de Política Monetária) não sinaliza como o colegiado irá tratar os juros na próxima. No mercado financeiro, essa “antecipação” é conhecida como guidance.

“Não é a intenção dessa última ata, fornecer um guidance […] a cada um dos momentos a gente vai fazer uma análise, e a análise sobre a decisão da política monetária será tomada ali na frente”, declarou Galípolo no evento 2º Warren Day, realizado pela corretora Warren Investimentos, em São Paulo.

A ata do comitê sinalizou que o Banco Central precisa se manter atento aos indícios de alta na inflação. O documento também diz que a autoridade monetária não hesitará em aumentar o patamar da Selic (taxa básica de juros) caso julgasse necessário.

Segundo Galípolo, a indicação central do texto foi dizer que é necessário monitorar o comportamento de indicadores econômicos e decidir de forma concreta só durante a reunião do colegiado.

“O que tentamos fazer nessa última ata é um registro do que estamos vendo as coisas agora, mas a gente permanece dependendo de dados e abertos para a próxima reunião”, disse.

Apesar do tom de observação, o diretor voltou a dizer que uma eventual elevação da Selic não está 100% descartada. Afirmou que tudo vai depender do indicativo de inúmeras “variáveis”.

“Estamos dispostos a viver com uma taxa mais restritiva por mais tempo, porém, ficou para mim uma sensação de que essa frase […] foi lida como retirar da mesa a possibilidade de alta. E isso não é a realidade do diagnóstico do Copom. A alta está na mesa e a gente quer ver como isso vai se desdobrar.”

GALÍPOLO & A PRESIDÊNCIA DO BC Galípolo é o nome mais cotado para assumir a presidência do Banco Central em 2025, quando acaba o mandato de Roberto Campos Neto.

Em tom de brincadeira, o estrategista-chefe da Warren,Sergio Goldenstein, apresentou o diretor como “futuro presidente do Banco Central” à plateia do evento desta 2ª feira (12.ago).

Eis o que respondeu Galípolo: “Sei que você faz a brincadeira de maneira ultra carinhosa, mas preciso reafirmar que o presidente é o Roberto Campos. Ele está exercendo na sua plenitude a presidência do BC, de maneira ultra generosa com todos os diretores. Mas a única pessoa que pode indicar quem será o próximo presidente do Banco Central é o presidente da República”.

Indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2023, o titular da diretoria de Política Monetária tem adotado um discurso mais técnico nos dias que sucederam à reunião de julho. Reforça constantemente os reforços de que o Copom quer cumprir a meta de inflação acima de quaisquer outros objetivos.

Havia uma preocupação no mercado de que Galípolo poderia ser um nome mais flexível em relação às demandas políticas de Lula e dos aliados do petista –que criticam o Banco Central com frequência e pedem uma redução dos juros. Com um discurso mais duro, o diretor ganha força com o mercado.

Leia no infográfico abaixo os quem são os diretores da autoridade e a duração dos mandatos de cada um:

COPOM DE JULHO O Banco Central decidiu em 31 de julho manter Selic inalterada em 10,50% ao ano. É 2ª vez em 2024 que o órgão toma essa decisão –ambas por unanimidade do colegiado.

A função do Banco Central é deixar a inflação do Brasil no centro da meta (3%) ao fim de cada ano. Uma das maneiras para fazer isso é pelo aumento dos juros. O crédito mais caro desacelera o consumo e a produção. Como consequência, os preços tendem a não aumentar de forma tão rápida.