Atacante Alfredo Morelos, do Santos, é preso na Colômbia após acidente de trânsito

O atacante Alfredo Morelos, atualmente emprestado pelo Santos ao Atlético Nacional, foi preso na Colômbia após se envolver em um acidente de trânsito onde atropelou um motociclista. O incidente ocorreu na rodovia Guarne-Aeropuerto José Maria Cordova, nas proximidades de Medellín. Segundo o governo local, o atacante estaria bêbado na hora do acidente. Até o momento, Morelos não se pronunciou sobre o ocorrido e não há informações claras sobre sua situação atual em relação à detenção. Devido ao acidente, ele está fora da partida programada contra o Jaguares de Córdoba, que faz parte da Copa Colômbia.

O atacante, que tem 28 anos, possui um contrato com o Santos até 2026. Ele foi contratado pelo clube em 2023, mas, após o rebaixamento da equipe, aceitou uma redução salarial. No Atlético Nacional, Morelos teve um desempenho notável, marcando sete gols e contribuindo com uma assistência em 15 partidas.

Veja o momento do acidente

Accidente de Alfredo Morelos Todo hay que decirlo, el de la moto es un burro pic.twitter.com/4VAcpUz4kq — ÉPICOS (@EpicosTweets) October 24, 2024

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias