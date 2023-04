Atacante de destaque no Gauchão acerta com o Vitória para Série B

O ataque do Vitória ganhou mais um reforço para a Série B do Brasileiro. Um dos destaques do Campeonato Gaúcho com a camisa do Ypiranga-RS, Matheuzinho vai defender o rubro-negro no torneio nacional. A negociação foi anunciada oficialmente pelo clube do Sul nesta quinta-feira (6).

“Extrema, Matheusinho teve sua multa paga e embarca para a Bahia, onde passa a defender o Vitória, na Série B do Brasileiro”, informou o Ypiranga-RS em postagem feita no Instagram. O Vitória também confirma o acerto.

Matheusinho rescindiu o contrato com a equipe gaúcha para assinar por três temporadas com o Vitória. O jogador de 25 anos ainda não tem data confirmada de chegada à Toca do Leão, mas o rubro-negro já está agilizando os tramites de passagem para a viagem do atleta a Salvador.

Revelado pela base do Figueirense, Matheuzinho também tem no currículo passagem por Hercílio Luz e Caxias. Ele chegou ao Ypiranga-RS nesta temporada. Fez 14 jogos, 13 deles como titular e marcou um gol.

Matheuzinho é o 12º reforço do Vitória para a Série B do Brasileiro, o quarto atacante. O rubro-negro já anunciou para o setor Pablo Diogo, José Hugo e Welder.