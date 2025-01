Atacante Dentinho reforça ataque do Brasiliense no Candangão BRB 2025

Atual líder do Candangão BRB 2025, após vencer seus dois primeiros jogos, o Brasiliense anunciou mais um reforço para a temporada: o atacante Dentinho, campeão da Copa do Brasil em 2009 com o Corinthians, time que o revelou para o futebol.

O jogador estava no Amazonas, mas, antes, fez história no Shaktar Donetsk, onde jogou quase 200 partidas e foi hexacampeão da Liga Ucraniana, além de vencer por cinco vezes a Copa e a Supercopa da Ucrânia. O contrato com o Brasiliense vai até o final do Candangão BRB 2025.

O jogador chega a Brasília nesta quarta-feira (29/1), e deve conhecer as instalações e o centro de treinamentos do clube. Dentinho chegou a receber outras propostas, mas aceitou o desafio proposto pelo Jacaré.