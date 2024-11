Atacante do Flamengo é suspenso por lance em Matheuzinho. Veja

Ainda no clima de Copa do Brasil, o atacante Bruno Henrique, do Flamengo, foi punido pela Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela expulsão na semifinal contra o Corinthians, quando o o jogador do Rubro-Negro recebeu o cartão vermelho por entrada em Matheuzinho.

O jogador do Flamengo recebeu dois jogos de suspensão após ser denunciado pela procuradoria no artigo 254, por jogada violenta.

Além disso, na mesma partida, o árbitro Anderson Daronco relatou na súmula um atraso do Flamengo, enquadrado no artigo 206. Sendo assim, o clube carioca recebeu multa de R$ 1 mil.

O Corinthians também foi multado por conta de objetos arremessados no campo. O clube paulista foi multado em R$ 4 mil em primeira instância.