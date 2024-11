Ataque a escritório de advogado seria motivado por dívida com o CV

Uma suposta dívida do advogado Marco Antônio Mendes com o Comando Vermelho (CV) teria motivado o ataque ao seu escritório em Lucas do Rio Verde (a 334 km de Cuiabá), nesse sábado (2/11).

Isso é o que alega o suspeito de ser autor dos disparos, de 21 anos, preso na noite desse sábado. À polícia, ele confessou ser membro da facção criminosa e afirmou que recebeu a ordem de efetuar os disparos do “gerente”, conhecido como Mano Filho.

O suspeito ainda responde a processo por roubo cometido no Estado do Maranhão.

