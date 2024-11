Ataque a tiros em Orlando, nos EUA, deixa dois mortos e seis feridos

Um ataque a tiros em Orlando, nos Estados Unidos, deixou duas pessoas feridas e seis mortas nesta sexta-feira (1). O tiroteio ocorreu no centro da cidade estadunidense durante uma celebração de Halloween, festa conhecida como Dia das Bruxas no país.

De acordo com o chefe de polícia, o Halloween é uma das noites mais movimentadas do ano na localidade, podendo mobilizar entre 50.000 e 10.000 pessoas para a celebração da festa, popular no hemisfério norte.

As informações preliminares indicam que o suspeito abriu fogo em um primeiro local e fugiu com a multidão. Já em um segundo local, um policial cosneguiu derrubar o suspeito depois que ele abriu fogo contra a multidão. As autoridades deliberam se devem acusar o suspeito como um adulto.