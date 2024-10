Ataque aéreo de Israel no Líbano mata ao menos três jornalistas

Um ataque aéreo realizado por Israel no sudeste do Líbano resultou na morte de três jornalistas, conforme informações da Agência Nacional de Notícias do Líbano. Entre as vítimas estão dois profissionais da TV Al-Mayadeen, identificados como Ghassan Najar e Mohammed Rida, além de Wissam Qassim, que trabalhava para a TV Al-Manar. Ali Shoeib, correspondente da Al-Manar, declarou que as forças israelenses tinham conhecimento de que a região abrigava jornalistas. Essa afirmação levanta questões sobre a intenção por trás do ataque, que ocorreu em um contexto de crescendo tensão na área.

O ministro da Informação do Líbano, Ziad Makari, condenou o ataque, classificando-o como um “crime de guerra”. Ele ressaltou que, no momento do bombardeio, havia 18 jornalistas na localidade, o que evidencia a gravidade da situação e a vulnerabilidade dos profissionais de mídia em zonas de conflito. Desde o início das hostilidades entre Líbano e Israel, a segurança dos jornalistas tem sido uma preocupação crescente, com vários casos de mortes em ataques.

*Reportagem produzida com auxílio de IA