Ataque brutal em Prado deixa um morto e dois feridos: Violência escalada choca a comunidade

Na madrugada desta sexta-feira (04), o distrito de Guarani vivenciou a elevação da violência devastadora. Num confronto entre dois grupos rivais, o ódio e a fúria culminaram numa tragédia que tirou a vida de Giliard Lima e deixou outras duas pessoas gravemente feridas.

O embate começou quando os grupos se encontraram inesperadamente, levando a agressões brutais e, em seguida, a disparos de arma de fogo. Três pessoas foram atingidas, incluindo Giliard, seu irmão e o acusado do homicídio. Todos foram socorridos e encaminhados para o hospital municipal de Itamaraju, mas Giliard, gravemente ferido, não resistiu, falecendo após os primeiros atendimentos.

As autoridades foram prontamente mobilizadas e a polícia civil, após ser notificada pela unidade de saúde, autorizou a remoção do corpo de Giliard para o Instituto Médico Legal (IML). O acusado, também ferido, permanece em estado crítico, enquanto as investigações avançam.

O que mais choca é a suspeita de que esse crime brutal tenha sido motivado por ideologias políticas, o que adiciona uma nova camada de tensão e preocupação para a comunidade. Testemunhas começarão a prestar depoimento nos próximos dias, enquanto a polícia busca esclarecer os detalhes dessa tragédia alimentada por intolerância e rivalidades amargas.