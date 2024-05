Ataque com soda cáustica: jovem apresenta melhora, mas segue sem previsão de alta

A jovem Isabelly Ferreira Moro, de 23 anos, atacada com soda cáustica por suspeita, em Jacarezinho, na região do Norte Pioneiro do Paraná apresentou melhora no quadro clínico, de acordo com o Hospital Universitário (HU) de Londrina, onde ela está internada. Segundo o boletim divulgado, Isabelly já respira sem ajuda de aparelhos, mas segue na UTI do Centro de Tratamento de Queimados. Ela está consciente, mas seu quadro de saúde é ainda é considerado grave. Ainda não há previsão de alta. A vítima ia para academia durante intervalo do trabalho quando foi atingida com a substância atirada nela pela suspeita presa na sexta-feira (24). A Polícia Civil do Paraná prendeu a suspeita, que confessou ter jogado o produto corrosivo contra o corpo da vítima por ciúmes. A identidade da autora do crime não foi revelada. Segundo a Polícia Militar, a autora do crime foi localizada após ela mesma acionar a polícia afirmando que estava sendo perseguida por quatro homens. As autoridades acharam a situação suspeita e perguntaram à mulher se ela estaria envolvida no caso de Isabelly.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp