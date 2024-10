Ataque israelense contra escola para desabrigados em Gaza deixa ao menos 22 mortos

Ao menos 22 pessoas morreram, nesta quinta-feira (10), em um novo ataque israelense contra uma escola que acolhia deslocados palestinos em Deir al Balah, no centro da Faixa de Gaza, segundo meios de comunicação como a agência oficial de notícias palestina, “Wafa” e a emissora catari “Al Jazeera”. O Crescente Vermelho Palestino, por sua vez, disse que suas equipes transportaram 27 corpos e 54 feridos para o hospital. O ataque ocorreu contra a escola Rufaida, convertida em abrigo para deslocados pelo conflito e localizada perto da sede do Crescente Vermelho Palestino em Deir al Balah. As Forças de Defesa de Israel (FDI), até o momento, não assumiram a responsabilidade pelo ataque, embora nas últimas semanas tenha reconhecido bombardeios contra escolas onde, segundo as forças, estavam escondidos membros do Hamas.

Ontem, um ataque israelense contra um hospital no norte da Faixa, onde as FDI realizam há dias uma nova ofensiva, deixou ao menos 15 mortos. Segundo a “Wafa”, que cita fontes médicas locais, os mortos em Rufaida incluem mulheres e crianças, e vários feridos ainda estão em estado crítico. As vítimas estão sendo transferidas para o hospital Mártires de al Aqsa, localizado em Deir al Balah, onde alguns pacientes estão sendo tratados no chão por falta de espaço para atendê-los, como pode ser visto em vídeos publicados nas redes sociais pela imprensa palestina. Mais de 42 mil pessoas foram mortas desde o início da guerra em constantes ataques israelenses ao enclave devastado, segundo autoridades da Faixa, governada pelo grupo islâmico Hamas.

*Com informações da EFE

Publicado por Marcelo Bamonte