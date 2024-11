Ataque israelense mata chefe de mídia do Hezbollah em Beirute

Um ataque realizado por Israel resultou na morte do porta-voz do Hezbollah e chefe de comunicações, Mohammad Afif, neste domingo (17/11). Outras três pessoas ficaram feridas no ataque, que ocorreu no distrito de Ras al-Nabaa, na capital libanesa, Beirute.

De acordo com o jornal Al Jazeera, as autoridades libanesas informaram que um prédio foi atacado sem aviso prévio, fazendo com que diversos libaneses se refugiassem no bairro.

Afif comandou a estação de televisão Al-Manar, do grupo Hezbollah, por vários anos antes de assumir a função de principal responsável pelas relações com a mídia do Hezbollah.

O porta-voz costumava convocar coletivas de imprensa entre os escombros dos subúrbios de Beirute, devastados pelos bombardeios israelenses.

Ataques de Israel

Pela manhã, o exército israelense divulgou que “conduziu ataques” contra centros de comando do grupo Hezbollah. “Há pouco tempo, a IAF conduziu ataques baseados em inteligência contra centros de comando do Hezbollah e infraestruturas terroristas adicionais na área de Dahieh, um importante reduto terrorista do Hezbollah em Beirute”