Ataque mata trabalhadores de ONG de ajuda alimentar em Gaza

World Central Kitchen acusa Israel de ataque aéreo “direcionado”; defesa israelense afirma que vai investigar

A ONG World Central Kitchen anunciou pausa imediata dos trabalhos na Faixa de Gaza WFK – 1º.abr.2024

Sete colaboradores da WCK (World Central Kitchen) foram mortos na 2ª feira (1º.abr.2024) por um ataque aéreo israelense à Faixa de Gaza, informou a ONG de ajuda alimentar. As vítimas são da Austrália, da Polônia, do Reino Unido e da Palestina, além de uma com dupla cidadania dos Estados Unidos e do Canadá. Eis a íntegra do comunicado, em inglês (PDF – 261 kB).

De acordo com a organização, “apesar da coordenação dos movimentos” com as FDI (Forças de Defesa de Israel), o grupo foi atingido quando saía do armazém de Deir al-Balah (no centro da Faixa de Gaza), onde havia descarregado mais de 100 toneladas de ajuda alimentar levada para Gaza pela rota marítima.

“Este não é apenas um ataque contra a WCK, é um ataque a organizações humanitárias na situação mais terrível, em que os alimentos são usados como arma de guerra. Isso é imperdoável”, acusou Erin Gore, CEO da WCK, afirmando que o ataque das Forças israelenses foi “direcionado”.

A ONG de ajuda alimentar anunciou a pausa imediata de suas operações em Gaza.

Em comunicado no Telegram, a Defesa de Israel disse ter iniciado uma “investigação aprofundada do incidente pelos escalões mais elevados para compreender todas as circunstâncias”.

“A IDF faz grandes esforços para permitir a passagem segura da ajuda humanitária e trabalha em plena cooperação e coordenação com a organização WCK, a fim de apoiar os seus esforços para fornecer alimentos e ajuda humanitária aos residentes da Faixa de Gaza”, concluiu.

“A World Central Kitchen está arrasada ao confirmar que 7 integrantes da nossa equipe foram mortos em um ataque das FDI em Gaza.

“A equipe estava viajando em uma zona sem conflitos em 2 carros blindados com a logomarca da WCK.

“Apesar da coordenação dos movimentos com as FDI, o comboio foi atingido quando saía do armazém de Deir al-Balah, onde a equipe tinha descarregado mais de 100 toneladas de ajuda alimentar humanitária trazida para Gaza pela rota marítima.

“‘Este não é apenas um ataque contra a WCK, é um ataque a organizações humanitárias na situação mais terrível, em que os alimentos são usados como arma de guerra. Isso é imperdoável’, disse Erin Gore, CEO da World Central Kitchen.

“Os 7 mortos são da Austrália, Polônia, Reino Unido, dupla cidadania dos EUA e Canadá, e Palestina.

“‘Estou com o coração partido e chocado porque nós –a World Central Kitchen e o mundo– perdemos lindas vidas hoje por causa de um ataque direcionado das IDF. O amor que tinham por alimentar as pessoas, a determinação que incorporavam para mostrar que a humanidade se eleva acima de tudo, e o impacto que causaram em inúmeras vidas serão para sempre lembrados e apreciados’, disse Erin.

“A IDF afirma que está ‘realizando um exame aprofundado nos mais altos níveis para compreender as circunstâncias deste trágico incidente’.

“A World Central Kitchen está pausando suas operações imediatamente na região. Em breve tomaremos decisões sobre o futuro do nosso trabalho.”

Leia a íntegra da nota das FDI, em tradução livre para o português:

“Na sequência de relatos do incidente relativo aos funcionários da organização WCK na Faixa de Gaza, as FDI iniciaram uma investigação aprofundada do incidente pelos escalões mais elevados para compreender todas as circunstâncias.

“A FDI faz grandes esforços para permitir a passagem segura da ajuda humanitária e trabalha em plena cooperação e coordenação com a organização WCK, a fim de apoiar os seus esforços para fornecer alimentos e ajuda humanitária aos residentes da Faixa de Gaza.”