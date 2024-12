Ataques aéreos na Faixa de Gaza deixam ao menos 17 mortos

Ao menos 17 pessoas morreram neste sábado (14) em ataques aéreos de Israel na Faixa de Gaza, sendo um deles contra uma escola que resultou em 7 mortes, informou a Defesa Civil local. Um dos ataques atingiu uma escola administrada pela Agência da ONU para Refugiados Palestinos (UNRWA), que funcionava como refúgio para deslocados, causando 7 mortes, incluindo mulheres e crianças. “Aviões de combate israelenses atacaram a escola Al Majida Wasila, no oeste da cidade de Gaza”, declarou Mahmoud Basal, porta-voz da Defesa Civil. O exército israelense afirmou que está investigando os acontecimentos.

A escola, assim como muitas outras administradas pela UNRWA, havia sido transformada em refúgio improvisado para os deslocados pela guerra, que teve início há mais de 14 meses. A maioria da população de Gaza foi deslocada diversas vezes. Em outro ataque durante a tarde, um bombardeio em edifícios da prefeitura de Deir al Balah, no centro de Gaza, causou a morte do prefeito da cidade, Diab al-Jarw, e de pelo menos mais 9 pessoas, informou Basal. O exército israelense confirmou em um comunicado que atacou al-Jarw, na “zona humanitária de Deir al Balah”, acusando-o de ser “agente do braço militar do Hamas”.

*Com informações da AFP

Publicado por Sarah Paula