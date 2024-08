Até quando vai a onde de calor no Brasil? Confira a previsão do tempo

A previsão do tempo para esta terça-feira indica que a onda de calor continuará até pelo menos quinta-feira, trazendo dias desafiadores devido ao baixo índice de umidade. A umidade relativa do ar está abaixo de 20% em várias regiões, incluindo Mato Grosso, interior do Tocantins, Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo e Paraná. Em algumas áreas, a umidade pode cair abaixo de 12%, o que é comparável a condições de deserto. A recomendação é manter a hidratação e evitar a exposição ao sol nas horas mais quentes do dia. A massa de ar seco predomina nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e boa parte do Sul do Brasil. Uma frente fria passa pelo extremo sul do Rio Grande do Sul, trazendo umidade e alerta de chuva volumosa, mas não forte o suficiente para romper o bloqueio atmosférico nas regiões centrais do país. Há alerta de temporais no oeste gaúcho e na região da Campanha, com possibilidade de rajadas de vento de até 70 km/h.

Em relação às temperaturas, São Paulo terá tempo firme, com máxima de 29ºC. Porto Alegre enfrentará pancadas de chuva ao longo do dia, com mínima de 15ºC e máxima de 19ºC. Em Goiânia, o sol predomina e a máxima pode chegar a 37ºC. A previsão destaca a necessidade de cuidados adicionais devido às condições climáticas adversas. Diante dessas condições, é essencial que a população tome medidas preventivas para minimizar os impactos do calor e da baixa umidade. Além de manter a hidratação, é aconselhável evitar atividades físicas intensas durante os períodos mais quentes do dia e procurar ambientes frescos e arejados. A atenção especial deve ser dada a crianças, idosos e pessoas com problemas de saúde, que são mais vulneráveis aos efeitos do calor extremo.

*Com informações de Livian Weber Asmar