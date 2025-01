Atenção aos sinais: como identificar possíveis problemas na tireoide

Manter a saúde da tireoide é fundamental para o bom funcionamento do corpo, pois ela é responsável por produzir hormônios que regulam diversas funções vitais, como a temperatura corporal, a frequência cardíaca, a força muscular e o ciclo menstrual.



No entanto, as doenças da tireoide podem surgir de forma repentina e muitas vezes seus sintomas são confundidos com outras patologias.

Pensando nisso, o site U.S. News entrevistou os médicos Rocio Salas-Whalen e Archana Bindra para descobrir quais sinais devemos ficar atentos.

“A principal função da tireoide é produzir hormônios que regulam o metabolismo, entre outras funções vitais do corpo, como a temperatura corporal, a força muscular e o ciclo menstrual”, explica Rocio Salas-Whalen.

Conheça os sinais de alerta que o devem preocupar.

1- Alterações na frequência cardíaca;

2- Flutuações de peso e apetite;

3- Queda de cabelo;

4- Alterações na pele;

5- Fadiga e fraqueza;

6- Intolerância ao calor ou ao frio;

7- Problemas de sono;

8- Problemas intestinais;

9- Problemas na visão;

10- ‘Nó’ na garganta;

11- Alterações no humor;

12- Alterações menstruais (nas mulheres).

É importante ficar atento aos sinais de alerta e procurar um médico em caso de dúvida ou persistência dos sintomas. O diagnóstico precoce é essencial para o tratamento das doenças da tireoide e para garantir uma boa qualidade de vida.

