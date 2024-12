Atenção, concurseiros: veja seleções que vão bombar em 2025 no DF

Boa notícia para os concurseiros que buscam aprovações em concursos no Distrito Federal: 121 vagas em certames já estão autorizadas, 365 cargos foram criados e 30 mil nomeações estão previstas para o ano que vem, conforme consta na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2025.

Segundo o documento, um novo concurso para a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) já foi aprovado e contará com 90 vagas para os cargos de consultores técnico-legislativos, consultores legislativos, e procuradores legislativos — todos de nível superior; e de técnico-legislativo, de nível médio.

O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) também contará com nova seleção. Já está aprovado concurso com 20 vagas para auditores de controle externo, 10 vagas para analistas de administração de controle externo e 1 vaga para procurador junto ao Ministério Público.

O documento prevê ainda a criação de 365 novos cargos em diversos órgãos do DF. Confira a seguir:

80 cargos em carreira de atividades em saúde suplementar;

87 cargos em carreira de ensino e pesquisa em ciência da saúde do quadro de pessoal da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências de Saúde (Fepecs);

138 cargos em carreira de apoio de atividades de ensino e pesquisa em ciência da saúde do quadro de pessoal da Fepecs; e

60 cargos da carreira de gestão universitária na Universidade do Distrito Federal (UnDF).

Além disso, 82 cargos em comissão e funções de confiança vão passar por reestruturação em 2025. São 72 cargos da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) e 10 cargos do TCDF.

Nomeações

A LDO de 2025 prevê ainda a nomeação de 30.786 novos servidores já aprovados em concursos públicos. As nomeações previstas para o ano que vem contemplam quase 30 órgãos do DF. Veja a relação abaixo:

Auditoria de Atividades Urbanas do Distrito Federal – 485 nomeações;

Carreira Atividades Complementares do Distrito Federal – 60 nomeações;

Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) – 172 nomeações;

Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) – 560 nomeações;

Departamento de Estradas e Rodagem (DER-DF) – 184 nomeações;

Departamento de Trânsito do DF (Detran-DF) – 100 nomeações;

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF) – 40 nomeações;

Fundação Hemocentro de Brasília – 121 nomeações;

Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal (Procon-DF) – 110 nomeações;

Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev-DF) – 42 nomeações;

Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF) – 75 nomeações;

Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) – área administrativa – 260 nomeações;

Polícia Penal do Distrito Federal (PPDF) – 990 nomeações;

Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (Seagri-DF) – 149 nomeações;

Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (SEEC) – 1.900 nomeações;

Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES DF) – 9.088 nomeações;

Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal (SODF) – 650 nomeações;

Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (Sefaz-DF) – 265 nomeações;

Secretaria de Estado de Educação do DF (SEDF) – 12.197 nomeações;

Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal – 160 nomeações;

Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito do Distrito Federal (Sejus-DF) – 1.711 nomeações;

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal – 1.125 vagas; e

Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal (Sema-DF) – 200 nomeações.

Outros concursos para ficar no radar em 2025

Por fim, diversos editais de concursos públicos no Distrito Federal já estão abertos e ainda aceitam inscrições neste fim de ano ou no início de 2025. Confira algumas das principais oportunidades a seguir:

Concurso TRT 10ª Região

O certame oferta nove vagas imediatas, além de oportunidades em cadastro reserva para os cargos de Analista e Técnico Judiciário. O salário inicial é de até R$ 16.035,69.

O período de inscrições será de 27 de dezembro de 2024 a 17 de janeiro de 2025 e poderão ser realizadas no site do Cebraspe.

Concurso PMDF

Serão 147 vagas para admissão ao Curso de Formação de Oficiais Policiais, sendo 49 imediatas e 98 oportunidades em cadastro reserva.

O edital ainda não foi divulgado, mas a previsão é que o ingresso dos aprovados aconteça ainda em 2025.

Concurso PCDF

Atualmente há três editais previstos para cargos na Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF):

Um novo concurso para servidores com 315 vagas para os cargos de perito criminal, perito médico-legista e papiloscopista — com salários previstos para até R$ 21 mil – foi aprovado na última quarta-feira (18/12).

Além disso, há a expectativa de que um novo certame oferte 50 vagas imediatas para agente de custódia e 40 vagas para delegado de Polícia.

Em setembro, a Seção de Planejamento Pedagógico da Divisão de Ensino da PCDF deu andamento ao processo do certame, fazendo crescer a expectativa pela publicação do edital, ainda sem data prevista.

Concurso Caesb

82 vagas imediatas, além de 221 oportunidades em cadastro reserva, para cargos de níveis médio, técnico e superior. O salário inicial é de até R$ 11.961,34.

Concurso Embrapa

Serão ofertadas 1.027 vagas de níveis fundamental, médio e superior com o salário inicial de até R$ 12.814,61.

As inscrições para o concurso Embrapa estarão disponíveis para os candidatos no dia (16/12) a 7 de janeiro de 2025.

Concurso ICMBio

São ofertadas 350 vagas de nível superior para os cargos de analista administrativo e analista ambiental. O salário inicial é de R$ 8.817,72.

As inscrições vão até o dia 3 de janeiro de 2025 e a prova vai ser no dia 23 de fevereiro de 2025.

Concurso MPU

De acordo com nota divulgada pelo órgão, a previsão é que o edital do concurso seja publicado no primeiro trimestre de 2025, ou seja, até o mês de março do próximo ano.

Serão ofertadas vagas de nível superior para Técnicos e Analistas do MPU em todas as áreas de especialidade, no entanto, o quantitativo de vagas ainda não foi informado.