O cantor Caetano Veloso, um dos maiores representantes da MPB, fez uma declaração surpreendente durante o Show da Virada em Copacabana, na madrugada do dia 1º de janeiro de 2025.

O artista, que é assumidamente ateu, demonstrou interesse em dialogar com o público evangélico, afirmando que tem despertado curiosidade pelo segmento, que vem crescendo bastante nos últimos anos.

Na ocasião, Caetano interpretou a música “Deus Cuida de Mim”, regravada em 2022 em parceria com o autor da canção, o pastor e cantor Kleber Lucas.

Anteriormente, em algumas entrevistas, o artista já havia sinalizado essa aproximação com os evangélicos, incluindo a música gospel “Deus Cuida de Mim” em sua atual turnê, justamente por esse aumento exponencial do segmento, com vasto impactos políticos e sociais.

“Quero agradecer ao pastor Kleber Lucas, pelo louvor que vou cantar agora, e que representa… canto para cantar o interesse que desperta em mim, o grande crescimento das igrejas evangélicas no Brasil”, disse no Show da Virada em Copacabana.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por O Fuxico Gospel (@fuxicogospel)

The post Ateu, cantor Caetano Veloso revela interesse por evangélicos appeared first on Fuxico Gospel.