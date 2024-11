Athletico-PR bate o Galo e deixa o Z4 do Campeonato Brasileiro

Na luta contra o rebaixamento, o Athletico-PR conquistou vitória imprescindível contra o Atlético-MG em jogo atrasado pela 19ª rodada do Brasileirão. O Furacão venceu o Galo por 1 x 0 na noite deste sábado (16/11), na Ligga Arena. Com o resultado, o time paranaense subiu para a 14ª posição na tabela e deixou o Z4 da competição.

Há cinco jogos sem vencer, o Galo fica em situação complicada no Brasileirão após a derrota para o Furacão. Com 42 pontos, o time de Milito é o 10° colocado e se distanciou da luta por uma vaga na Libertadores de 2025.

O jogo

Jogando pela permanência na Série A, o Athletico-PR foi superior o Galo nos 90 minutos de jogo na Ligga Arena. Com objetividade, o Furacão aproveitou os espaços cedidos pelo Atlético-MG e conseguia agredir a área do adversário.

Aos 27 minutos do primeiro tempo, Cuello acertou golaço de fora da área para colocar o Athletico-PR em vantagem no marcador. Com posse de bola estéril, o Galo tentava agredir o Furacão, mas era pouco efetivo, e teve sua primeira chance clara de gol ao final dos 45 minutos iniciais, em chute de fora da área com Scarpa, mas não conseguiu chegar ao gol.

No segundo tempo, o Athletico-PR manteve o controle do jogo. Afobado em busca do empate, o Atlético-MG não conseguia trabalhar as jogadas para levar perigo à área do adversário e tinha dificuldade para infiltrar a defesa do Furacão.

Na reta final da partida, o Galo se lançou ao ataque e tentou encontrar o gol de empate, mas não levou perigo à meta de Mycael, que trabalhou pouco ao longo do jogo. Dominante na partida, o Athletico-PR segurou o placar e saiu com a vitória no duelo, para deixar o Z4 doCcampeonato Brasileiro.

Veja os melhores momentos do jogo: