Athletico-PR derrota Atlético-MG e deixa a zona de rebaixamento do Brasileirão

O Athletico-PR conquistou uma importante vitória por 1 a 0 contra o Atlético-MG, neste sábado (16), em jogo atrasado da 19ª rodada do Brasileirão, disputado na Arena da Baixada, em Curitiba. Com gol de Cuello no primeiro tempo, o time paranaense deixou a zona de rebaixamento e estabeleceu um novo recorde de público no estádio, com 40.935 torcedores, superando a marca anterior de 40.666. O resultado encerrou uma sequência de duas derrotas consecutivas do Furacão, que agora ocupa a 14ª posição, com 37 pontos.

Apesar de ter a mesma pontuação de Fluminense, Criciúma e Juventude, o time paranaense leva vantagem nos critérios de desempate, como número de vitórias (10) e saldo de gols (-6). O Juventude passou a abrir a zona de rebaixamento, seguido por Red Bull Bragantino (36), Cuiabá (29) e Atlético-GO (26). Já o Atlético-MG, com 42 pontos na 10ª colocação, segue em queda de rendimento após o vice-campeonato da Copa do Brasil. A equipe mineira foca agora na final da Copa Libertadores contra o Botafogo, marcada para o dia 30.

O Athletico foi superior no primeiro tempo, mesmo com menor posse de bola. O gol da vitória saiu aos 27 minutos, quando Cuello driblou Gustavo Scarpa e, de fora da área, chutou no ângulo, superando o goleiro Everson. O Galo, com dificuldades no ataque, só criou perigo aos 45 minutos, em cobrança de falta de Scarpa defendida por Mycael. Na segunda etapa, o time paranaense seguiu pressionando em busca de ampliar o placar. Destaques para as defesas de Everson, que impediu tentativas de Pablo e Thiago Heleno em jogadas aéreas. Apesar do domínio e das chances criadas, o Athletico-PR confirmou a vitória pelo placar mínimo.

Na próxima quarta-feira (20), o Athletico-PR enfrenta o lanterna Atlético-GO, novamente em casa, às 16h30, pela 34ª rodada do Brasileirão. Já o Atlético-MG visita o Botafogo às 21h30, em um confronto que será uma prévia da final da Libertadores.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Felipe Dantas