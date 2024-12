Athletico-PR é rebaixado à Série B após derrota para o Atlético-MG

Após 12 anos consecutivos na Série A do Campeonato Brasileiro, o Athletico-PR foi rebaixado à Série B. A equipe perdeu por 1 a 0 para o Atlético-MG neste domingo (8), na Arena MRV, em Belo Horizonte. O resultado deixou o time paranaense com 42 pontos, encerrando o campeonato na 17ª colocação. Já o Atlético-MG, que iniciou a rodada ameaçado pelo rebaixamento, terminou em 12º lugar, com 47 pontos, garantindo vaga na Copa Sul-Americana.

O rebaixamento reflete uma temporada decepcionante para o Athletico-PR, que viveu um ano abaixo das expectativas em seu centenário. Apesar de conquistar o Campeonato Paranaense, o time foi eliminado precocemente na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana. No Brasileirão, chegou a sonhar com uma vaga no G-6, mas passou boa parte da competição lutando contra o rebaixamento. A queda marca também o fim de uma sequência de 34 anos com representantes paranaenses na elite do futebol nacional.

O Atlético-MG, embora tenha escapado do rebaixamento, também não teve muito a comemorar. Apesar de alcançar as finais da Copa do Brasil e da Copa Libertadores, a equipe perdeu ambas as decisões, para Flamengo e Botafogo, respectivamente. A queda de rendimento no Brasileirão, com nove partidas sem vitória na reta final, colocou o time em risco até a última rodada.

A partida foi marcada por cautela e nervosismo, refletindo a ameaça de rebaixamento que pairava sobre as duas equipes, sobretudo após o Red Bull Bragantino abrir boa vantagem sobre o Criciúma — o jogo terminou 5 a 1 -, e o Fluminense abrir o placar contra o Palmeiras, vantagem mantida até o final. Com esses resultados, a partida em Belo Horizonte se transformou em uma decisão. Quem perdesse estava rebaixado.

No primeiro tempo, o Atlético-MG controlou a posse de bola, mas criou poucas chances reais de gol. Rubens, aos 12 minutos, foi o único a levar perigo à meta defendida por Mycael. O Athletico-PR, por sua vez, apresentou dificuldades técnicas e não conseguiu reagir, mesmo com os resultados desfavoráveis da rodada. No segundo tempo, os times buscaram mais o ataque. O goleiro Everson salvou o Atlético-MG em finalizações de Esquivel e Cuello. Do outro lado, Mycael segurou as tentativas de Scarpa e Hulk. Aos 24 minutos, Pablo quase abriu o placar para o Furacão, mas Everson, com a ponta dos dedos, desviou a bola para o travessão.

WhatsApp

Aos 27 minutos, quando o Athletico-PR parecia próximo de marcar, o Galo conseguiu um pênalti após Erick derrubar Rubens na área. Hulk teve a cobrança defendida por Mycael, mas Rubens aproveitou o rebote e marcou o gol que definiu o placar. Mais organizado, o Atlético administrou a vantagem até o apito final.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Felipe Dantas