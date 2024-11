Athletico-PR x Vitória: veja prováveis escalações, horário e onde assistir

Embalado após vencer quatro jogos nas últimas seis rodadas, o Vitória encara o Athletico-PR, neste sábado (2), às 18h30, na Ligga Arena, em Curitiba, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após bater o Fluminense no último sábado, o duelo é mais um confronto direto para o Leão na luta para evitar o rebaixamento para a Série B. As duas equipes estão separadas na tabela por apenas um ponto (35 a 34).

Para a partida, o técnico Thiago Carpini contará com o retorno do zagueiro e capitão Wagner Leonardo, que cumpriu suspensão diante do Fluminense. Outro retorno é o volante Luan, desfalque de última hora contra o Flu por conta de um incômodo na coxa. O atacante Lawan, recuperado de um edema muscular coxa, é outro que voltou a ser relacionado.

Por outro lado, os desfalques ficam por conta do volante Léo Naldi e do atacante Gustavo Mosquito, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Fora de combate seguem o volante Caio Vinícius (lesão na posterior da coxa), o zagueiro Camutanga (lesão no joelho) e o atacante Osvaldo (tromboembolismo pulmonar).

O Vitória tentará interromper uma sequência de cinco derrotas seguidas para o Athletico-PR. A última vez que o Leão venceu o Athletico-PR foi pela Série A de 2016, por 3 a 2, com gols de Marinho (duas vezes) e David. Já a última vez que o Rubro-Negro Baianao bateu o Rubro-Negro Paranaense com mando de campo do Athletico foi em 2013: : 5 a 3, com gols de Renato Cajá, Ayrton (duas vezes), Dinei e William Henrique. Relembre aqui.

Arte: Bahia Notícias

ATHLETICO-PR