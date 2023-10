“Atira nele”: bandido ordenou que comparsa matasse cobrador em assalto

O delegado-chefe da 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), Fernando Fernandes, detalhou o diálogo dos suspeitos de roubarem um ônibus e matarem, com um tiro no ouvido, o cobrador Ariel Santos Marques, de 26 anos. Um dos homens teria dado a ordem: “Atira logo, atira nele”.

Apenas um dos acusados, menor de idade, de 17 anos, havia sido detido até a última atualização deste texto. O autor do disparo que matou o cobrador se chama Aílson Cauã de Oliveira Lima (foto em destaque com camisa do Vasco), 20 anos. O outro adulto que participou do latrocínio (roubo seguido de morte) é Kauã Souza de Oliveira (foto em destaque com camisa do Flamengo), 19 anos. Sobre a possível motivação do assassinato, o delegado da PCDF destaca o que chamou de “ação covarde”.

“A gente trabalha primeiro com a possibilidade de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Uma ação covarde, inclusive, porque o cobrador não esboça nenhuma reação e de repente, no final, um deles grita pro outro: ‘Atira logo, atira nele’. Com isso, o homem vai e dá um tiro”.

O crime ocorreu na noite de segunda-feira (2/10), no Recanto das Emas, quando o ônibus em que a vítima trabalhava foi abordado pelos assaltantes.

O adolescente de 17 anos suspeito de participação no assassinato foi apreendido por uma equipe da Polícia Militar de Goiás (PMGO) nesta terça-feira (3/10).

Autor de assalto a ônibus no DF 1

O trio é considerado foragido da polícia Imagem cedida ao Metrópoles

Autor de assalto a ônibus no DF

Os suspeitos de cometer o assalto fugiram após matar o cobrador Imagem cedida ao Metrópoles

Cobrador de ônibus morto em assalto no DF

Ariel Santos Marques, 26 anos, era cobrador de ônibus Imagem cedida ao Metrópoles

Os suspeitos acumulam passagens pela polícia pelos crimes de roubo, furto, receptação, uso de drogas e outros. As ocorrências foram registradas em Recanto das Emas, Samambaia e Entorno do DF.

Vídeo:

Segundo Fernandes, pelo crime de latrocínio, o menor de idade está sujeito a uma medida socioeducativa de internação de até 3 anos em unidade de internação provisória. Já os adultos podem pegar uma pena que varia de 20 a 30 anos de reclusão em regime fechado.

“Não é normal, nesse tipo de crime, a pessoa que não apresenta nenhum tipo de resistência, que não reage a ação dos criminosos, acabar sendo baleada na cabeça de forma proposital e fatal. Uma banalidade muito grande, futilidade, covardia. Era um cidadão, um cobrador, um trabalhador desarmado, que entrega o que tem, coloca as mãos pra cima, recua e, mesmo assim, é alvejado na cabeça”, pontua o delegado-chefe da 27ª.

Crime Em depoimento à polícia, o motorista do ônibus da Viação Pioneira contou que ele e Ariel estavam fazendo a Linha 253, de Santa Maria até o Setor O, e que, na parada do Forte Atacadista, os três assassinos entraram no veículo, um deles armado.

O trio usava moletom preto e blusa. Assim que embarcaram no coletivo, foram diretamente ao cobrador e anunciaram o assalto, enquanto o veículo estava em movimento. Segundo o condutor, quando os criminosos abordaram Ariel, o profissional estava com fone de ouvido e cochilava. E que, por isso, um dos criminosos puxou os cabelos dele.

Em seguida, um dos assaltantes apontou a arma para ele, pedindo que entregasse todo o dinheiro do caixa. Ariel teria dado a quantia aos bandidos, bem como o seu celular.

Mesmo sem reagir ao assalto, um dos criminosos disse: “Dá um tiro nele, dá um tiro nele”. Aílson, então, efetuou o disparo no ouvido do cobrador. Ariel morreu na hora.

No momento do crime, havia cerca de 10 pessoas dentro do ônibus. Uma das passageiras também foi abordada pelo trio e teve o celular roubado.

Após matarem o cobrador, os criminosos foram em direção ao motorista e mandaram ele parar o ônibus. “Depois que dispararam, ainda apontaram arma para mim e ficaram gritando: ‘Para, para e abre a porta’. Eu abri a porta dianteira, porque eles estavam na parte da frente, não tinham passado a roleta”, relatou em depoimento.

Os bandidos desceram do ônibus e saíram correndo em direção ao núcleo rural Caub. Quem tiver informações a respeito do paradeiro deles pode denunciar pelos telefones 197; (61) 3207-8220; 3207-8171; e 98182-8071.