Atleta brasileiro causa alvoroço ao estrelar filme pornô gay

O atleta Igor Nova, ciclista profissional e que já foi vice-campeão brasileiro por equipes na modalidade, estrelou seu primeiro filme pornô gay e causou um verdadeiro alvoroço nas redes sociais. Trechos da gravação vazaram no X, antigo Twitter, e muitos internautas reagiram. Diante de algumas críticas, o parceiro de Igor na gravação se pronunciou.

Igor Nova, que já produz conteúdo para plataformas adultas, afirmou que está se preparando para participar dos Jogos Olímpicos de 2028, que acontecem em Los Angeles, nos EUA. Mesmo assim, tirou um tempo na agenda para estrear nos filmes pornográficos. Ele gravou seu primeiro filme ao lado de Gabriel Coimbra, bastante conhecido no meio LGBTQIA+.

A parceria causou a divisão entre os internautas. “A normalização e romantização da pornografia e da prostituição é BIZARRA. Pior é um monte de yag emocionadas nos comentários pqp”, criticou um internauta no X. “Fizeram um mousse em cima dessa foda do Igor nova e Gabriel Coimbra sendo que assisti e achei tão sem graça, não me despertou T, uns ângulo esquisitos. Tudo de ruim”, detonou outro.

Depois que as imagens vazadas do filme pornográfico viralizaram nas redes sociais, Gabriel Coimbra se pronunciou. Em seu perfil oficial, ele saiu em defesa do atleta Igor Nova. “Galera, meu vídeo com o Igor é a primeira collab da vida dele, num trabalho que não é fácil, onde ele tá se expondo pra dezenas de milhares de pessoas”, começou.

Ele seguiu. “Pouca gente tem noção do que é isso na pele e no psicológico, então entendam, tem uma timidez por detrás do trabalho, eu tive toda paciência de guiar mas também de deixar a coisa rolar naturalmente. Não criamos um vídeo pornô profissional, mas uma interação real de alguém que está começando. E calma porque vem muito mais por aí”, apontou.

Em novembro, quando entrou para as plataformas adultas, Igor Nova explicou que decidiu vendeu conteúdo para se financiar como esportista. “Por incrível que pareça, correr atrás de patrocínios é muito mais desgastante do que produzir conteúdo. Viver na incerteza de conseguir dinheiro para comer, suplementar, ou pagar o aluguel do próximo mês consome muito mais energia e, sem dúvida, compromete o rendimento esportivo. Para estar em 2028, eu preciso eliminar essa insegurança da minha vida”, disse o atleta.