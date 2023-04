Atleta da seleção brasileira é escolhida por equipe da WNBA

A pivô Stephanie Soares fez história nesta segunda-feira (10) ao ser a quarta opção do Draft (processo de escolha de novas jogadoras) da WNBA (liga de basquete feminino profissional dos Estados Unidos). Com isto, a atleta de 22 anos alcançou a melhor posição já conquistada por uma brasileira em uma edição do Draft.

Stephanie Soares foi escolhida inicialmente pelo Washington Mistics, que depois a trocou com o Dallas Wings pelo direito de ter prioridade em escolhas futuras de novas jogadoras. “É muita emoção. Muito mais nervosismo. Agora é pura emoção. É ficar pronta e ir para Dallas”, declarou a brasileira em entrevista coletiva logo após a sua escolha.

