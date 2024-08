Atleta e ex-BBB, Vinicius Rodrigues comemora chegada nas Paralimpíadas

O atleta e ex-BBB Vinicius Rodrigues usou as redes sociais para contar que já está em Paris para competir nas Paralimpíadas, que começam nesta quarta-feira (28/8).

O velocista, que vai disputar a prova de 100m na classe T63, agradeceu o apoio dos brasileiros em uma foto publicada em frente às bandeiras dos países participantes. “Conto com torcida de todos, dia 1º e 2, na pista do estádio Olímpico, às 21h30, horário Paris e 16h30, horário do Brasil”, destacou.

Vinicius perdeu a perna esquerda em um acidente de moto, mas encontrou no esporte uma nova paixão após ser incentivado pela atleta paralímpica Terezinha Guilhermina.

Em 2019, ele quebrou o recorde mundial de sua categoria em Doha, no Catar ao completar a prova em 11s95, conquistando sua primeira medalha, o bronze, em um Campeonato Mundial.

Nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020, Vinicius fez uma estreia impactante ao quebrar o recorde da competição durante a semifinal e levar a medalha de prata, ficando a apenas um centésimo do ouro.

Após se recuperar de uma lesão em 2023, o atleta voltou ao pódio em um Campeonato Mundial, conquistando a prata em Paris, onde agora compete nas Paralimpíadas.