A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas busca, constantemente, impulsionar os esportistas teixeirenses que almejam se profissionalizar e conquistar medalhas em suas respectivas modalidades. Felipe Goroni, conhecido como Xaropinho, é um dos atletas apoiados pela administração pública, e vem sendo reconhecido na modalidade Mountain Bike (MTB).

Xaropinho já chegou em campeonatos internacionais: o teixeirense embarca para a cidade mineira de Congonhas para participar do Campeonato Panamericano MTB XCO 2023 na categoria Júnior, sendo um dos representantes do Brasil. A competição conta com a presença de atletas de 19 países diferentes, dentre eles: Canadá, Venezuela, Equador, México, Guatemala, México, Porto Rico, Chile, Colômbia, Paraguai, Uruguai, Argentina e Estados Unidos.

As vitórias de Xaropinho até aqui tem o propósito de aumentar sua pontuação no ranking para ser convocado aos Jogos Olímpicos de Verão de 2024, que irão ocorrer em Paris. “Nossa gestão deseja boa sorte ao Felipe, e que ele consiga o destaque e o sucesso que tanto merece”, celebrou Sandra Drago, secretária de Esporte e Lazer. “Que ele sirva de exemplo aos jovens do nosso município, que buscam no esporte uma formação cidadã e a realização de conquistas”.

O post Atleta teixeirense participa de campeonato internacional apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.