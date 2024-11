Atletas baianos embarcam nesta terça para disputa dos Jogos da Juventude, em João Pessoa

Na tarde desta terça-feira (12), às 14h55, um grupo de 50 pessoas, incluindo 33 jovens atletas de 13 a 17 anos, comissão técnica, jornalistas e fisioterapeuta, embarcará de 14 municípios baianos para João Pessoa, na Paraíba, visando os Jogos da Juventude. A competição será realizada entre os dias 13 e 28 de novembro.

A primeira etapa das provas ocorrerá entre 12 e 17 de novembro. Alunos de escolas públicas e particulares representarão a Bahia em modalidades como badminton, ciclismo, ginástica rítmica, judô, taekwondo, tênis de mesa e tiro com arco.

Entre os municípios representados estão Barra da Estiva, Barreiras, Camaçari, Cruz das Almas, Eunápolis, Irecê, Jequié, Juazeiro, Madre de Deus, Manoel Vitorino, Porto Seguro, Ribeira do Pombal, Salvador e Simões Filho.

A delegação baiana, composta por 189 pessoas, incluindo 147 atletas, viajará em três grupos: nesta terça-feira (12), no domingo (17) e no sábado (23), todos com voos às 14h55.

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (SEC) e da Superintendência dos Desportos (Sudesb), vinculada à Secretaria do Trabalho, Emprego e Esporte (Setre), em parceria com a Federação Baiana de Esporte Escolar (FBEE), organizou as seletivas escolares e forneceu uniformes e passagens aéreas aos atletas e dirigentes.

O QUE SÃO OS JOGOS DA JUVENTUDE?

Os Jogos da Juventude, organizados pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB), são o maior evento esportivo escolar do país. Neste ano, o evento reunirá 4,2 mil estudantes, atletas de todas as unidades federativas, além de 750 treinadores e 558 árbitros.